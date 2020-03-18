На зйомках серіалу "Бетвумен" сталася жахлива НП

На зйомках популярного серіалу "Бетвумен" сталася жахлива НП. На помічницю знімальної групи Аманду Сміт впав ківш.

У 30-річної жінки паралізоване тіло, повідомляє Deadline.

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Інцидент стався на знімальному майданчику в Ванкувері. Сміт не почула руху машини через шум з боку дороги. Ківш опустився на її голову. Жінка отримала серйозні травми хребта, включаючи розрив хребців. У неї паралізоване тіло, вона не відчуває нічого нижче пояса.

Нещасний випадок стався всього за два дні до офіційного закінчення зйомок проекту через коронавірус.

КГ-портал

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