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18 березня • оновлено в 14:17
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На зйомках серіалу "Бетвумен" сталася жахлива НП

1.5т
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На зйомках популярного серіалу "Бетвумен" сталася жахлива НП. На помічницю знімальної групи Аманду Сміт впав ківш.

У 30-річної жінки паралізоване тіло, повідомляє Deadline.

На зйомках популярного серіалу сталася жахлива НП

deadline.com

Інцидент стався на знімальному майданчику в Ванкувері. Сміт не почула руху машини через шум з боку дороги. Ківш опустився на її голову. Жінка отримала серйозні травми хребта, включаючи розрив хребців. У неї паралізоване тіло, вона не відчуває нічого нижче пояса.

Нещасний випадок стався всього за два дні до офіційного закінчення зйомок проекту через коронавірус.

На зйомках популярного серіалу сталася жахлива НП

КГ-портал

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня помер скандальний російський письменник Едуард Лимонов. Відомо, що його госпіталізували 15 березня прямо з квартири в центрі Москви. Помер він в приватній клініці.

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Автор
Марія Дідик
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