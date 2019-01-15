На зірку ''Кадетства'' подали в суд через скандал із таємною дитиною

Екс-танцівниця балету "Тодес" Світлана Бєлогурова подала у суд на російського актора, зірку серіалу "Кадетство" Олександра Головіна через спільну дитину.

Про це розповіла юрист і журналістка Катерина Гордон, чия юридична фірма представлятиме інтереси дівчини, в інтерв'ю російському "П'ятому каналу".

"Нами було подано позов про встановлення батьківства дитини Світлани Бєлогурової. Дитина народжена поза шлюбом і наразі в свідоцтві про народження прочерк", — зазначила вона.

Світлана Бєлогурова Super.ru

За словами Гордон, вони з Бєлогуровою намагалися вирішити мирним шляхом питання з Головіним, але той відмовився домовлятися в досудовому порядку. Молода мати хотіла відстояти своє право на щомісячні аліменти.

"Доказова база у нас велика. Я виходила на Головіна, він пропозицію про встановлення в мирному порядку проігнорував, зате за нього заступилися кілька люмпенізованих артисток, випинаючи свою допомогу Свєті та дозволяючи собі образи", — додала юрист.

Вона нагадала, що актриса Анастасія Самбурська виганяла Бєлогурову з квартири, дізнавшись про її бажання встановлювати батьківство.

"Мені все це здається диким і ганебним. Моя команда вирішить питання батьківство й аліменти у законному порядку. Соромно не подавати на аліменти, а не платити їх. Соромно відверто кажучи і за дівчат, які забувають про солідарність і пріоритет інтересів дитини над будь-якими іншими конфліктами", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня стало відомо, що у Головіна є позашлюбна дочка, проте актор відмовився визнавати дитину і матеріально допомагати.

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