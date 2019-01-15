На зірку ''Кадетства'' подали в суд через скандал із таємною дитиною

Екс-танцівниця балету "Тодес" Світлана Бєлогурова подала у суд на російського актора, зірку серіалу "Кадетство" Олександра Головіна через спільну дитину.
Про це розповіла юрист і журналістка Катерина Гордон, чия юридична фірма представлятиме інтереси дівчини, в інтерв'ю російському "П'ятому каналу".
"Нами було подано позов про встановлення батьківства дитини Світлани Бєлогурової. Дитина народжена поза шлюбом і наразі в свідоцтві про народження прочерк", — зазначила вона.
Світлана Бєлогурова
Super.ru
За словами Гордон, вони з Бєлогуровою намагалися вирішити мирним шляхом питання з Головіним, але той відмовився домовлятися в досудовому порядку. Молода мати хотіла відстояти своє право на щомісячні аліменти.
"Доказова база у нас велика. Я виходила на Головіна, він пропозицію про встановлення в мирному порядку проігнорував, зате за нього заступилися кілька люмпенізованих артисток, випинаючи свою допомогу Свєті та дозволяючи собі образи", — додала юрист.
Вона нагадала, що актриса Анастасія Самбурська виганяла Бєлогурову з квартири, дізнавшись про її бажання встановлювати батьківство.
"Мені все це здається диким і ганебним. Моя команда вирішить питання батьківство й аліменти у законному порядку. Соромно не подавати на аліменти, а не платити їх. Соромно відверто кажучи і за дівчат, які забувають про солідарність і пріоритет інтересів дитини над будь-якими іншими конфліктами", – заявила вона.
Я обов'язково ще багато скажу ... не хочу зараз в такі важливі свята для нас і для вас, завантажувати своїм особистим життям, // яку тепер почали дико обговорювати і все робити на свій зручний брудний лад, незважаючи на те що це був переддень Нового року і потім сам Новий рік. Так поки я мовчу і займаюся найдорожчим .... Не чекайте що я все кину і так же почну тут за що виправдовуватися .... Нееее ... Всьому свій час і свій час. Мої цінності - це сім'я 🌱 🙌🏼Секрет щастя і сили Духа - це внутрішній стрижень і той Чоловічок, який так солодко кусає мою руку ....))) Знаю точно, наші люди вони поруч, навіть якщо і в реальності вони далеко живуть , вони не зраджують нас, не дивлячись ні на що. Це головне. ♥ ️ Ми вітаємо всіх вас з Різдвом 🎄 !!!! Ангелів зберігачів і сили в новому дні! Любові !!!! І світла в ваших серцях 🙏🏽 # сім'я # різдво # битьвместе # битьрядом # ценітьмоменти
З Новим 2019 роком !!! 🎄 Новий рік разом з найдорожчим мені на світі людиною-що може бути краще?!? Мій ангел поруч! Мій найкращий подарунок від Бога ... всесвіту .... там нагорі, знали, як я люблю дітей і як я про них мріяла. ❤️ Все погане ми залишаємо в минулому році. ✔️ На підлості я не готова, і робити їх не буду🙌🏼. Я абсолютно щира з тими, хто готовий мене почути і хто мене знає (їм і розповідати нічого не потрібно). Старий рік навчив того, що все ж не май сто друзів і кращий друг краще нових двох, однозначно. І про те що мати піде на все заради благополуччя свого чада, чого б це не коштувало їй. 💥 Я теж буду йти до кінця, заради малятка. Вона у мене одна, як і я у неї. Ті хто Мами з добрим чистим серцем - зрозуміють мене. Що б хто не говоріл- це їх, в чужій білизні копатися найпростіше. Як кажуть, говно залишається на руках тих, хто їм впадає ... 🤷🏻♀️ Мої люди зі мною, поруч, і вони ніколи мене не кидають і не ставлять умови, за що вам низький уклін, тут ми з вами схожі. Просто я виявилася занадто довірливою з незнайомою людиною на цей раз. (Щасливо 2018 !!!) Я бажаю всім просто залишатися людьми, бути не просто добрішими, а в мільйон разів добрішими, і людяніше ... Цього зараз практично немає. Бережіть близьких, любите Людей, не робіть боляче маленьким дітям .... це взагалі дичину !!!! І Бережи вас Бог від усього поганого і чорного .... 🙏🏽❤️ З Новим Роком! Ура !!!! Мій дикий, найскладніший і непередбачуваний 2018- спасибі тобі за найголовніше в моїй життя-за Доню !!!! Всі випробування, при тому що тепер у мене є Олівія - це просто завдання, які треба вирішувати, при тому за власним бажанням. # новийгод # 2019 # спасибі Всім бобра, добра)))
Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня стало відомо, що у Головіна є позашлюбна дочка, проте актор відмовився визнавати дитину і матеріально допомагати.
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