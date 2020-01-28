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28 січня • оновлено в 17:08
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На зірку "Інтернів" напали посеред білого дня у Москві: подробиці

1.9т
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На російського актора, зірку серіалу "Інтерни" Іллю Глинникова напали у Москві поблизу Новослобідського парку на Сущевському Валу.

Так, у знаменитості невідомий вирвав із рук 11 iPhone Pro Max. Потім грабіжник втік у підземку, повідомляє Telegram-канал "Mash".

Ілля Глинников

Ілля Глинников

Фото: versiya.info

"У Москві обікрали Іллю Глинникова. Актор з "Інтернів" і просто хлопець із приємною бородою йшли повз Новослобідський парк на Сущевському Валу. Ілля крутив у руках улюблений 11 iPhone Pro Max. Думав про життя і кар'єру, дивився у хмарки. І відчув різкий поштовх в спину невідомий вихопив його дорогу трубку і рвонув до метро", – йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що Глинников запам'ятав прикмети злодія: середнього зросту, худенький, у куртці коричневого кольору і спортивних штанах. Пошуками телефону вже зайнялися органи.

Ілля Глинников

Ілля Глинников

Фото: 24smi.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 11 січня пограбували авто співачки MARUV (Анни Корсун). Невідомі забрали чорну сумку з документами, особистими речами та грошима дівчини.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"у знаменитости" - и давно он стал "знаменитостью"? Я россиянин, москвич, но об этом (знаменитость) слышу впервые. "Интерны" видел пару серий на низкопробном ТНТ, но смотреть этот "ширпотреб" для обделённых серым веществом, ну вы понимаете. ТНТ вообще можно переименовать в "дом2. Кстати, в Украине "дом" смотрят?
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Вот и вляпались со своим Крымом - нечего было анексировыать...теперь у каждого будут отбирать побратимыволонтерыактивисты
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ничего новый купит чай не бедный
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