На зірку "Інтернів" напали посеред білого дня у Москві: подробиці

На російського актора, зірку серіалу "Інтерни" Іллю Глинникова напали у Москві поблизу Новослобідського парку на Сущевському Валу.

Так, у знаменитості невідомий вирвав із рук 11 iPhone Pro Max. Потім грабіжник втік у підземку, повідомляє Telegram-канал "Mash".

Ілля Глинников Фото: versiya.info

"У Москві обікрали Іллю Глинникова. Актор з "Інтернів" і просто хлопець із приємною бородою йшли повз Новослобідський парк на Сущевському Валу. Ілля крутив у руках улюблений 11 iPhone Pro Max. Думав про життя і кар'єру, дивився у хмарки. І відчув різкий поштовх в спину – невідомий вихопив його дорогу трубку і рвонув до метро", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що Глинников запам'ятав прикмети злодія: середнього зросту, худенький, у куртці коричневого кольору і спортивних штанах. Пошуками телефону вже зайнялися органи.

Ілля Глинников Фото: 24smi.org

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