На зірку "Гаррі Поттера" подали в суд через ДТП

Obozrevatel Люди 12:35, 14.11.2020 Оновлено: 12:41, 14.11.2020

На британського актора Майкла Гембона, відомого за роллю Альбуса Дамблдора з саги про Гаррі Поттера, подали в суд.

Як повідомляє видання The Sun, певний адвокат Тобі Клустон подав судовий позов на суму 55 тисяч фунтів стерлінгів (73 тисячі доларів). Причиною стало ДТП, яке сталося 2017 року: за версією адвоката, Гембон врізався в нього своїм позашляховиком Land Rover. Внаслідок Клустон упав між припаркованими машинами. А потім актор наїхав на ногу, коли він сидів на землі поруч із велосипедом.

На британського актора Майкла Гембона подали в суд.
Associated Press

В кінцевому підсумку Клустон отримав перелом щиколотки і розрив тканин. Крім того, адвокат тепер має проблеми з психікою – після цієї ДТП він став боятися автомобілів і не може виїжджати на велосипеді, як раніше.

Як передає Daily Mail, у страховій компанії Гембона заявили, що привернуть медекспертів для ретельного вивчення всіх обставин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка "Гаррі Поттера" змінився до невпізнання заради ролі у фільмі.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

У судді КСУ знайшли елітний особняк під Києвом і "проблеми" в декларації. Відео

Військовий показав умови, в яких його лікували від COVID-19: ліки довелося купувати самому

Садовий придумав, як обійти карантин вихідного дня у Львові. Документ

На коронавірус хворіють і супермени, або Чому нас врятує лише повний карантин на 3 тижні

Радник Єрмака заявив про масштабні махінації на будівництві доріг за рахунок Covid-фонду