На зірку "Гаррі Поттера" подали в суд через ДТП

На британського актора Майкла Гембона, відомого за роллю Альбуса Дамблдора з саги про Гаррі Поттера, подали в суд.

Як повідомляє видання The Sun, певний адвокат Тобі Клустон подав судовий позов на суму 55 тисяч фунтів стерлінгів (73 тисячі доларів). Причиною стало ДТП, яке сталося 2017 року: за версією адвоката, Гембон врізався в нього своїм позашляховиком Land Rover. Внаслідок Клустон упав між припаркованими машинами. А потім актор наїхав на ногу, коли він сидів на землі поруч із велосипедом.

На британського актора Майкла Гембона подали в суд. Associated Press

В кінцевому підсумку Клустон отримав перелом щиколотки і розрив тканин. Крім того, адвокат тепер має проблеми з психікою – після цієї ДТП він став боятися автомобілів і не може виїжджати на велосипеді, як раніше.

Як передає Daily Mail, у страховій компанії Гембона заявили, що привернуть медекспертів для ретельного вивчення всіх обставин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка "Гаррі Поттера" змінився до невпізнання заради ролі у фільмі.