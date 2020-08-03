На зірку "Діамантової руки" Світличну впав стовп: що сталося

Російська і радянська актриса Світлана Світлична постраждала на зйомках – на зірку фільму "Діамантова рука" впав стовп.

Інцидент трапився біля будинку артистки, де вона брала участь в зйомках ток-шоу. Від удару Світлична втратила свідомість, у неї діагностували струс мозку, пише "360tv".

"Я спустилася до журналістів зі своєї квартири, так як всередину не хотіла їх запрошувати. Мене чекав стілець, який вони не закріпили. Не встигла я сісти на цей стілець – стала збиратися з думками, з чого я почну, і раптом на мене... Я навіть не зрозуміла, що це, тому що втратила свідомість. Упав стовп, але він чавунний. Б'є мене по голові, по всьому тілу", – поділилася Світлична.

Світлана Світлична у фільмі "Діамантова рука" Кадр з фільму (YouTube)

За словами зірки радянського кіно, після інциденту журналісти втекли з місця подій і не викликали їй швидку.

"Мета була одна – позбутися мене назавжди. І що ви думаєте? Вони втекли! Вони не викликали мені швидку допомогу додому, і вони потім навіть не подзвонили на наступний день. Вони сховалися, вони ніби розчинилися. Ніяких грошей мені не заплатили" , – додала актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Світлична звинуватила редактора "Пусть говорят" в крадіжці. Актриса вирішила розповісти телевізійникам про свій конфлікт з онукою і її пограбували у власній квартирі.