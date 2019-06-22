"На Жанну схожий": в мережі з'явилося фото дорослішого сина Фріске

Фото сина Жанни Фріске і Дмитра Шепелєва вперше за багато років з'явилося в мережі. Фотографію підріс Платона Шепелєва виклали в фан-акаунті в Instagram.

Користувачі в мережі відразу почали гадати на кого більше схожий малюк. Думки розділилися, одні вважають, що з кожним роком Платон все більше схожий на батька, інші кажуть, що він вилита мати.

"Як же на Жанночку схожий!", - пишуть користувачі. "Вилитий Шепелєв. Один в один", - пишуть інші. Цього року син Шепелєва та Фріске піде в школу. Раніше Шепелєв розповідав, що син все ще пам'ятає мати.

фан-аккаунт в Instagram

фан-аккаунт в Instagram

фан-аккаунт в Instagram

Як раніше писав OBOZREVATEL, в 2015 році не стало виконавиці Жанни Фріске, два роки вона боролася з пухлиною головного мозку.

Про свій діагноз Жанна дізналася ще під час вагітності. Фріске довгий час приховувала хворобу від суспільства. Про те, що артистка страждає серйозним онкологічним захворюванням, стало відомо від її чоловіка.

Після смерті Жанни її батько, мама, сестра Наталя і близька подруга Ольга Орлова не соромилися у виразах, коли мова заходила про цивільного чоловіка артистки Дмитра Шепелєва. Ведучий виховує сина сам, а родичі Фріске стверджують, що їм не дають бачитися з онуком.

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