"На Влада схожий!" Тодоренко вперше показала сина

Українська співачка й телеведуча Регіна Тодоренко поділилася з шанувальниками коротким рекламним роликом, у якому знялася з первістком Майклом.

Відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Сиджу і декілька годин плачу. Ні, не з жалю, а від радості і щастя, тому що побачила по телевізору рекламу, де в головній ролі наш син. Мене переповнюють емоції", — написала Тодоренко.

Регіна Тодоренко з сином Майклом Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко з сином у рекламі Фото: instagram/family.t_t

Зазначимо, що шанувальники зірки прийшли в захват від її сина. Вони написали безліч компліментів малюку та його мамі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Регіна Тодоренко разом із маленьким сином відвідала Одесу. Однак зірка приїхала в Україну без свого чоловіка Влада Топалова.

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