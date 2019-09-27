Головна Новини
27 вересня • оновлено в 18:49
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"На Влада схожий!" Тодоренко вперше показала сина

4.4т Читати матеріал російською

Українська співачка й телеведуча Регіна Тодоренко поділилася з шанувальниками коротким рекламним роликом, у якому знялася з первістком Майклом.

Відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Сиджу і декілька годин плачу. Ні, не з жалю, а від радості і щастя, тому що побачила по телевізору рекламу, де в головній ролі наш син. Мене переповнюють емоції", — написала Тодоренко.

Регіна Тодоренко з сином Майклом

Регіна Тодоренко з сином Майклом

Фото: instagram/reginatodorenko

Регіна Тодоренко з сином у рекламі

Регіна Тодоренко з сином у рекламі

Фото: instagram/family.t_t

Новини
"Стільки років обману!" Меладзе вперше показав позашлюбного сина

Зазначимо, що шанувальники зірки прийшли в захват від її сина. Вони написали безліч компліментів малюку та його мамі.

"На Влада схожий!" Тодоренко вперше показала сина
"На Влада схожий!" Тодоренко вперше показала сина
"На Влада схожий!" Тодоренко вперше показала сина
"На Влада схожий!" Тодоренко вперше показала сина
"На Влада схожий!" Тодоренко вперше показала сина
"На Влада схожий!" Тодоренко вперше показала сина

Сиджу і кілька годин плачу 😭. Ні, не з жалю, а від радості і щастя, тому що побачила по тв нашу спільну рекламу з #Pampers, де в головній ролі наш син. 👶🏻 Мене переповнювали емоції. У цей момент мене відразу машиною часу перенесло в дитинство, де поруч мама з татом зі сльозами на очах радіють кожній моїй маленькій перемозі: отримала останнє місце на турнірі з бальних танців в 6 років - "молодець, ми тобою пишаємося"; перший раз сіла на корявий шпагат - "розумниця, тільки вперед"; написала перший чотиривірш про любовь-морковь - "оце так, давай ще"; зіграла в персом виставі роль, де вимовляю одну фразу - "ого, та ти справжня Актриса". Тепер я розумію їх злегка перебільшені емоції, їх не за здібностями надмірну похвалу. Ось вона справжня непідробна гордість батьків за свою дитину. І тільки зараз я почала розуміти, який великий труд бути батьком. Дякую вам, мої улюблені й дорогі, за безумовну любов і за підтримку. Все, що я зараз маю, - це ваш безцінний велетенський вклад в наше сімейне сьогодення і майбутнє! Ваша Р. PS: хваліть частіше за своїх дітей 🙏 # матьмайкла # регінатодоренко # регінапутешественніца #PGsponsor # актівниймалиш #pampers

Публікація від regina todorenko (@reginatodorenko)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Регіна Тодоренко разом із маленьким сином відвідала Одесу. Однак зірка приїхала в Україну без свого чоловіка Влада Топалова.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Регіна Тодоренко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel