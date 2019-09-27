"На Влада схожий!" Тодоренко вперше показала сина

Українська співачка й телеведуча Регіна Тодоренко поділилася з шанувальниками коротким рекламним роликом, у якому знялася з первістком Майклом.
Відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"Сиджу і декілька годин плачу. Ні, не з жалю, а від радості і щастя, тому що побачила по телевізору рекламу, де в головній ролі наш син. Мене переповнюють емоції", — написала Тодоренко.
Регіна Тодоренко з сином Майклом
Фото: instagram/reginatodorenko
Регіна Тодоренко з сином у рекламі
Фото: instagram/family.t_t
Зазначимо, що шанувальники зірки прийшли в захват від її сина. Вони написали безліч компліментів малюку та його мамі.
Сиджу і кілька годин плачу 😭. Ні, не з жалю, а від радості і щастя, тому що побачила по тв нашу спільну рекламу з #Pampers, де в головній ролі наш син. 👶🏻 Мене переповнювали емоції. У цей момент мене відразу машиною часу перенесло в дитинство, де поруч мама з татом зі сльозами на очах радіють кожній моїй маленькій перемозі: отримала останнє місце на турнірі з бальних танців в 6 років - "молодець, ми тобою пишаємося"; перший раз сіла на корявий шпагат - "розумниця, тільки вперед"; написала перший чотиривірш про любовь-морковь - "оце так, давай ще"; зіграла в персом виставі роль, де вимовляю одну фразу - "ого, та ти справжня Актриса". Тепер я розумію їх злегка перебільшені емоції, їх не за здібностями надмірну похвалу. Ось вона справжня непідробна гордість батьків за свою дитину. І тільки зараз я почала розуміти, який великий труд бути батьком. Дякую вам, мої улюблені й дорогі, за безумовну любов і за підтримку. Все, що я зараз маю, - це ваш безцінний велетенський вклад в наше сімейне сьогодення і майбутнє! Ваша Р. PS: хваліть частіше за своїх дітей 🙏 # матьмайкла # регінатодоренко # регінапутешественніца #PGsponsor # актівниймалиш #pampers
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Регіна Тодоренко разом із маленьким сином відвідала Одесу. Однак зірка приїхала в Україну без свого чоловіка Влада Топалова.
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