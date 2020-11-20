На вимогу Кадирова зі стін дитячого центру в Чечні прибрали героїв Marvel: на що замінили

У Чечні на вимогу глави республіки Рамзана Кадирова змінили оформлення дитячого центру у місті Курчалой. Замість супергероїв американських коміксів Marvel його прикрасили зображеннями національних чеченських героїв.

Відповідними фото оновленого інтер'єру поділилося видання "РИА Новости". За словами інсайдерів, тепер на стінах дитячого центру зображені не Капітан Америка, Залізна людина і Тор, а перший президент Чечні Ахмат-Хаджі Кадиров, а також відомі духовні та військові лідери Кавказької війни: Шейх Мансур, Бейбулат Таймієв та Байсангур Бенойський.

До речі, Рамзан Кадиров доручив замінити зображення американських персонажів на національних героїв у всіх дитячих центрах й майданчиках республіки. Він вважає, що чеченський народ повинен вихваляти своїх героїв, пізнавати їх та залишати майбутнім поколінням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ презентували фотопроєкт під назвою "Лікарі Супергерої". У ньому взяли участь 22 медика, яких переодягли в костюми хоробрих героїв фільмів.