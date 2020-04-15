На "Від пацанки до панянки" повернулася зірка першого сезону: де дивитися 9 випуск онлайн

У понеділок, 13 квітня на Новому каналі вийшов 9 випуск скандального реаліті "Від пацанки до панянки".

У новому випуску на проект повернулася зірка першого сезону Настя "Мівіна" Іваненко, що стало справжньою сенсацією. OBOZREVATEL розповідає, чим ще запам'ятався ефір реаліті і де дивитися 9 випуск "Від пацанки до панянки" онлайн (відео дивіться в кінці новини).

Реаліті "Від пацанки до панянки" Новий канал

Що було в 9 випуску "Від пацанки до панянки"

Дев'ятий тиждень в Школі леді був присвячений темі лідерства. І почали його "пацанки" з конференції, для якої кожна з них підготувала доповідь. Їх слухали український співак Тарас Тополя, шоумен Андрій Кіше, Dj Nana (Анастасия Кумейко) и інші.

Також на проект повернули одну з найвідоміших учасниць першого сезону "Пацанок" 23-річну Настю "Мівіну" Іваненко.

Настя "Мівіна" Іваненко Пресслужба Нового каналу

Вперше на зміни в житті вона наважилася в 19 років. Дівчина потрапила в перший сезон

реаліті, але після трьох тижнів участі її виключили зі Школи леді.

"За такий короткий час навчання я нічого не встигла почерпнути. Після вигону намагалася щось в собі міняти. Але потім перестала рухатися вперед. Єдине, що істотно змінилося – я переїхала жити до Києва. Почала займатися регбі, а після тренувань багато п'ю. Після першого сезону реаліті я розійшлася з хлопцем. Потім він напився на роботі, його "переклинило", і він повісився на дроті. Кожен день про це думаю", – поділилася дівчина.

За підсумком 9 випуску реаліті "Від пацанки до панянки" покинула Катя "Канарейка" Устинова. За дев'ять тижнів у Школі леді 18-річна киянка Катя полюбилася всім – у неї склалися хороші відносини як з однокласницями, так і з викладачами. Прощання з дівчиною викликало хвилю сліз на проекті.

Катя "Канарейка" Устинова Пресслужба Нового каналу

Де дивитися "Від пацанки до панянки" онлайн

Випуски реаліті "Від пацанки до панянки" виходять щопонеділка на Новому каналі о 19:00. Після ефіру випуски публікуються на офіційному сайті телеканалу, а через 6 днів після телевізійного показу – на відеохостингу YouTube.

9 випуск "Від пацанки до панянки" буде опублікований на YouTube в суботу, 18 квітня. Дивіться також короткий зміст 9 випуску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасниця реаліті Нового каналу "Від пацанки до панянки" Сабіна Шейко розкрила страшну правду про своє життя. Так, вона заявила, що чотири рази піддалася сексуальному насильству і була змушена зробити аборти.