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На "Від пацанки до панянки" повернулася зірка першого сезону: де дивитися 9 випуск онлайн

1.2т
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У понеділок, 13 квітня на Новому каналі вийшов 9 випуск скандального реаліті "Від пацанки до панянки".

У новому випуску на проект повернулася зірка першого сезону Настя "Мівіна" Іваненко, що стало справжньою сенсацією. OBOZREVATEL розповідає, чим ще запам'ятався ефір реаліті і де дивитися 9 випуск "Від пацанки до панянки" онлайн (відео дивіться в кінці новини).

Реаліті "Від пацанки до панянки"

Реаліті "Від пацанки до панянки"

Новий канал

Що було в 9 випуску "Від пацанки до панянки"

Дев'ятий тиждень в Школі леді був присвячений темі лідерства. І почали його "пацанки" з конференції, для якої кожна з них підготувала доповідь. Їх слухали український співак Тарас Тополя, шоумен Андрій Кіше, Dj Nana (Анастасия Кумейко) и інші.

Також на проект повернули одну з найвідоміших учасниць першого сезону "Пацанок" 23-річну Настю "Мівіну" Іваненко.

Настя "Мівіна" Іваненко

Настя "Мівіна" Іваненко

Пресслужба Нового каналу

Вперше на зміни в житті вона наважилася в 19 років. Дівчина потрапила в перший сезон

реаліті, але після трьох тижнів участі її виключили зі Школи леді.

"За такий короткий час навчання я нічого не встигла почерпнути. Після вигону намагалася щось в собі міняти. Але потім перестала рухатися вперед. Єдине, що істотно змінилося – я переїхала жити до Києва. Почала займатися регбі, а після тренувань багато п'ю. Після першого сезону реаліті я розійшлася з хлопцем. Потім він напився на роботі, його "переклинило", і він повісився на дроті. Кожен день про це думаю", – поділилася дівчина.

За підсумком 9 випуску реаліті "Від пацанки до панянки" покинула Катя "Канарейка" Устинова. За дев'ять тижнів у Школі леді 18-річна киянка Катя полюбилася всім – у неї склалися хороші відносини як з однокласницями, так і з викладачами. Прощання з дівчиною викликало хвилю сліз на проекті.

Катя "Канарейка" Устинова

Катя "Канарейка" Устинова

Пресслужба Нового каналу

Де дивитися "Від пацанки до панянки" онлайн

Випуски реаліті "Від пацанки до панянки" виходять щопонеділка на Новому каналі о 19:00. Після ефіру випуски публікуються на офіційному сайті телеканалу, а через 6 днів після телевізійного показу – на відеохостингу YouTube.

9 випуск "Від пацанки до панянки" буде опублікований на YouTube в суботу, 18 квітня. Дивіться також короткий зміст 9 випуску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше учасниця реаліті Нового каналу "Від пацанки до панянки" Сабіна Шейко розкрила страшну правду про своє життя. Так, вона заявила, що чотири рази піддалася сексуальному насильству і була змушена зробити аборти.

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Автор
Єва Романова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Від пацанки до панянки Новий канал
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