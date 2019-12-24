"На весь екран член!" Галкін розповів про секс-пригоду в 90-ті

Російський шоумен Максим Галкін розповів про яскравий секс-спогад з 90-х.

Так, у новому інтерв'ю для Youtube-шоу "А поговорить?" артист згадав, як одного разу під час гастролей жив в готелі "Октябрьская" в Санкт-Петербурзі.

Максим Галкін кадр з відео

Там з Галкіним сталася неординарна ситуація, яку шоумен називає найяскравішим спогадом з тих часів.

"У 90-ті, коли я тільки починав, жив в готелі "Октябрьская". Це рівно навпроти вокзалу. І найяскравіше моє враження пов'язане з тим, що я оселився в цьому готелі і прокинувся вночі від того, що за стіною хтось дуже голосно займався коханням. Все просто ходором ходило. Крики, стогони... І я не міг заснути. Вмикаю телевізор і там просто на весь екран член. Я вимкнув телевізор, думаю, засну зараз, і тут повії по коридору табуном просто з криками", — згадує Галкін.

Максим Галкін кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що шоумен Максим Галкін показав фоловерам, як виглядав в молодості, коли ще не був чоловіком примадонни Алли Пугачової.

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