На українську співачку напали вночі в Миколаївській області: що трапилося

На українську співачку NAVKA (Марина Тимофійчук) скоїли розбійний напад у Миколаївській області.

Інцидент трапився близько другої години ночі 25 червня на автодорозі Миколаїв-Благовіщенське. Артистка разом зі знімальною групою їхали на зйомки нового кліпу в Херсонську область. Про це Марина розповіла на особистій сторінці в Facebook.

За її словами, нападники підкинули невідомий залізний предмет під шини автівки співачки і після вимушеної зупинки спробували напасти на знімальну команду.

На співачку NAVKA напали дорогою на зйомки Facebook Марини Тимофійчук

"Я реально відчувала загрозу, по-перше залізний предмет був підкинутий навмисно, а по-друге нас почала оточувати незнайома група людей. Нам пощастило, що з нами був актор, який володіє кікбоксингом, а також наш партнер відео-продакшну Іоанн Зенков, який має чорний пояс із карате. Хлопці швидко зорієнтувалися і змогли відбитися від нападників", – поділилася NAVKA.

В автомобілі знімальної групи перебувало багато дорогої техніки, а також цінні особисті речі пасажирів. Постраждалим довелося викликати поліцію на місце події.

"Я викликала поліцію. Хочу вам сказати, ніколи не їдьте одні вночі, тому що така ситуація може статися з кожним, якби не моя команда і чоловіки в машині, я не знаю, що б було. Я реально почала ховати гаманець, документи і всі важливі речі. Наша машина була повністю наповнена дорогою знімальному технікою. Нікому не можу побажати відчути це на собі", – розповіла виконавиця виданню ТСН.

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