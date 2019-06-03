На цю тему ми ще не змагалися – Остап і Дмитро Ступки у бліц-шоу "Без гриму"

Син і онук славетного актора, справжньої легенди Богдана Ступки, Остап Ступка та Дмитро Ступка в ексклюзивному бліц-шоу "Без гриму" розповіли Ганні Буткевич про те, на що, незважаючи на бажання, у них не вистачило сміливості, чому їх навчив Богдан Ступка, який би рекорд вони встановили, хто з них більше заробляє, про що запитали б Бога і чому вони обидва мріють побувати у Японії.

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