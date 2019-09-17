"На цьому місці міг бути я": Харчишин налякав мережу фото з ДТП

Фронтмен українського гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин ледь не потрапив у серйозну ДТП, від якої його врятував власний автомобіль.
Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram, показавши фото з місця аварії, учасниками якої стали інші машини.
"На його місці міг бути я. Дядько на фурі тупо стояв у лівій смузі. Я їхав за Nissan, який не встиг вискочити. У мене спрацювала система Pilot Assist, Volvo загальмувала сама. Я вискочив на безпечний острів між смугами, аби в мене не в'їхав якийсь замріяний, вийшов і попрямував до постраждалих", – розповів він.
Валерій Харчишин ледь не потрапив в аварію
instagram/valeriy.kharchyshyn_dr
За словами Харчишина, із розтрощеної іномарки назустріч виліз зовсім не розгублений хлопець, який відразу ж звернувся до музиканта.
"О, Валеро, а забери пасажирів до метро". А у самого з руки фігачить юшка. Везу пасажирів. Милі та налякані люди. У кожного, крім цього, своє маленьке щастя-нещастя. Дівчина не помічає, що з подряпини на коліні тече кров. Каже, що їде звільнятися з роботи, просить селфі на пам'ять і посміхається. Інша – щаслива, бо не запізнилася на роботу. Мовчав тільки хлопець, який сидів на задньому сидінні. Думаю, ну пережив шок, блідий", – продовжив Харчишин.
Валерій Харчишин за кермом авто
instagram/valeriy.kharchyshyn_dr
Музикант тільки пізніше зрозумів, що хлопець просто соромився підняти підголівник в машині, який тиснув йому в потилицю.
"Але мораль цієї байки така. Подібні "догонялки" трапляються у 80% від загальної кількості ДТП. Хто б що не говорив про погані дороги, нікчемну поведінку водіїв (не всі такі) та інші причини, основна – людський фактор. Людина – не робот і не завжди здатна своєчасно реагувати в такі моменти. Я – не виняток, бо теж не встиг, за мене це зробив мій автомобіль", – додав він.
Харчишин підбив підсумок, що його врятував Volvo, виробник якого встановлює в усі свої машини систему City Safety ще з 2008 року. Проте інші компанії преміум-класу поки не поспішають убезпечити своїх клієнтів на дорогах, бо вони можуть заробляти на людях.
"У ЄС на законодавчому рівні оснастили всі вантажівки функцією екстреного гальмування і вже готують закон, щоб зобов'язати всіх виробників із 2022 року встановлювати рятівний додаток. Якщо в Україні такого закону не буде – це продовжить укорінювати право на безпеку, як на розкіш", – підсумував він.
У коментарях шанувальники Харчишина зітхнули з полегшенням, що все завершилося "хепі-ендом". "Слава Богу, все обійшлося", "Тебе оберігає Бог", "Ангел-охоронець", "Боже, який жах. Слава Богу, що все закінчилося добре", – відповіли шанувальники.
На его місці МІГ буті я. Дядько на фурі тупо стояв у лівій смузі. Я їхав за Нісаном, якій не встіг віскочіті. У мене спрацювала система #pilotassist, # volvo загальмувала сама. Я Віскочьи на Безпечний острів между Смуга, аби в мене НЕ в'їхав Якийсь замріяній, Вийшов та направівся до постраждалого. З Нісану вилаз на диво нерозгубленій чувак и каже: - О, Валєра, а забери пасажирів до метро🧘🏻♂️ А у самого з руки фігачіть юшка. Везу пасажирів. Милі та налякані люди. У кожного, окрім цього, своє маленьке щастя-нещастя. Дівчина НЕ помічає, что з подряпіні на коліні тече кров. Каже, что їде звільнятіся з роботи, просити селфі на пам'ять и посміхається. Інша щаслива, бо НЕ спізнілась на роботу. Мовчан лиш хлопець, что сидів на задньому сідінні. Думаю, ну переживши шок, блідій ... Аж потім зрозумів, коли ВІН Вийшов, шо чувак посоромівся підняті Складення підголовник, Який тіснув Йому в потіліцю, від чого бідолашній сидів наче з перебитими шією🤦♂️ Альо мораль цієї басні така. Подібні "доганялки" трапляються у 80% від Загальної кількості ДТП. Хто б там что не говорив про погані дороги, нікчемну поведение водіїв (Не всі Такі) та інші причини, основна - людський фактор. Людина - не робот и не всегда здатно своєчасно реагуваті у Такі моменти. Я не віняток, бо теж НЕ встіг, а за мене це Зробив мій автомобіль. До чого я. #volvocars базово встановлюються на свои авто систему City Safety з 2008 року. До цієї ініціативи НЕ поспішають долучатіся інші преміум бренді. Бо на цьом ж можна заробіті. Шоб ви розумілі, ціна питання, Якщо не Говорити про заробіток, - кілька сотень на програму, радар та датчік.Так, если функція становится базовою - Тягном на здорожчання авто на кілька сотень. Але, на ті ж Самі сотні более врятованіх жіттів та здоров`я. На Тисячі менше запізнень з причини заторів. Більше вільного часу полиции для Здійснення реально серйозно справ. На Мільйони менше відшкодувант на Відновлення авто. У ЄС на законодавчий Рівні оснастили усі Вантажівки функцією Екстреного гальмування Та вже готують закон аби зобов'язати усіх віробніків з 2022 року встановлюваті Рятівний застосунок. Если в Україні такого законом не буде - це продовжіть укорінюваті право на БЕЗПЕКА, як на роскіш
Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році в родині Харчишина сталася трагедія: на 21-му тижні вагітності у його дружини Юлії трапився викидень.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.