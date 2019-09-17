"На цьому місці міг бути я": Харчишин налякав мережу фото з ДТП

Фронтмен українського гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин ледь не потрапив у серйозну ДТП, від якої його врятував власний автомобіль.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram, показавши фото з місця аварії, учасниками якої стали інші машини.

"На його місці міг бути я. Дядько на фурі тупо стояв у лівій смузі. Я їхав за Nissan, який не встиг вискочити. У мене спрацювала система Pilot Assist, Volvo загальмувала сама. Я вискочив на безпечний острів між смугами, аби в мене не в'їхав якийсь замріяний, вийшов і попрямував до постраждалих", – розповів він.

Валерій Харчишин ледь не потрапив в аварію instagram/valeriy.kharchyshyn_dr

За словами Харчишина, із розтрощеної іномарки назустріч виліз зовсім не розгублений хлопець, який відразу ж звернувся до музиканта.

"О, Валеро, а забери пасажирів до метро". А у самого з руки фігачить юшка. Везу пасажирів. Милі та налякані люди. У кожного, крім цього, своє маленьке щастя-нещастя. Дівчина не помічає, що з подряпини на коліні тече кров. Каже, що їде звільнятися з роботи, просить селфі на пам'ять і посміхається. Інша – щаслива, бо не запізнилася на роботу. Мовчав тільки хлопець, який сидів на задньому сидінні. Думаю, ну пережив шок, блідий", – продовжив Харчишин.

Валерій Харчишин за кермом авто instagram/valeriy.kharchyshyn_dr

Музикант тільки пізніше зрозумів, що хлопець просто соромився підняти підголівник в машині, який тиснув йому в потилицю.

"Але мораль цієї байки така. Подібні "догонялки" трапляються у 80% від загальної кількості ДТП. Хто б що не говорив про погані дороги, нікчемну поведінку водіїв (не всі такі) та інші причини, основна – людський фактор. Людина – не робот і не завжди здатна своєчасно реагувати в такі моменти. Я – не виняток, бо теж не встиг, за мене це зробив мій автомобіль", – додав він.

Харчишин підбив підсумок, що його врятував Volvo, виробник якого встановлює в усі свої машини систему City Safety ще з 2008 року. Проте інші компанії преміум-класу поки не поспішають убезпечити своїх клієнтів на дорогах, бо вони можуть заробляти на людях.

"У ЄС на законодавчому рівні оснастили всі вантажівки функцією екстреного гальмування і вже готують закон, щоб зобов'язати всіх виробників із 2022 року встановлювати рятівний додаток. Якщо в Україні такого закону не буде – це продовжить укорінювати право на безпеку, як на розкіш", – підсумував він.

У коментарях шанувальники Харчишина зітхнули з полегшенням, що все завершилося "хепі-ендом". "Слава Богу, все обійшлося", "Тебе оберігає Бог", "Ангел-охоронець", "Боже, який жах. Слава Богу, що все закінчилося добре", – відповіли шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році в родині Харчишина сталася трагедія: на 21-му тижні вагітності у його дружини Юлії трапився викидень.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.