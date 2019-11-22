Головна Новини
22 листопада • оновлено в 12:22
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

На тлі чуток про смерть: чоловік Заворотнюк здивував вчинком у мережі

3.2т
Читати матеріал російською

Чоловік онкохворої російської акторки Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов видалив усі фотографії зі свого Instagram, зокреми і з дружиною.

На сторінці Чернишова тепер немає жодної публікації. Також Петро відписався від всіх своїх знайомих у соцмережі.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Утро.ру

Новини
Народила, щоб врятувати шлюб: довкола Заворотнюк розгорівся новий скандал

Показово, що сам фігурист не прокоментував свій несподіваний вчинок. Однак рішення очистити свою сторінку в Instagram Чернишов ухвалив після того, як у мережі з'явилися чутки про смерть Анастасії.

На тлі чуток про смерть: чоловік Заворотнюк здивував вчинком у мережі

Інстаграм

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Sputnik

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги