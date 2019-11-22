На тлі чуток про смерть: чоловік Заворотнюк здивував вчинком у мережі

Чоловік онкохворої російської акторки Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов видалив усі фотографії зі свого Instagram, зокреми і з дружиною.

На сторінці Чернишова тепер немає жодної публікації. Також Петро відписався від всіх своїх знайомих у соцмережі.

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов Утро.ру

Показово, що сам фігурист не прокоментував свій несподіваний вчинок. Однак рішення очистити свою сторінку в Instagram Чернишов ухвалив після того, як у мережі з'явилися чутки про смерть Анастасії.

Інстаграм

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов Sputnik

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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