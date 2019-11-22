На тлі чуток про смерть: чоловік Заворотнюк здивував вчинком у мережі

Чоловік онкохворої російської акторки Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов видалив усі фотографії зі свого Instagram, зокреми і з дружиною.
На сторінці Чернишова тепер немає жодної публікації. Також Петро відписався від всіх своїх знайомих у соцмережі.
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
Утро.ру
Показово, що сам фігурист не прокоментував свій несподіваний вчинок. Однак рішення очистити свою сторінку в Instagram Чернишов ухвалив після того, як у мережі з'явилися чутки про смерть Анастасії.
Інстаграм
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
Sputnik
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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