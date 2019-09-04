"На тебе ж діти підписані!" Зірка "Школи" роздяглася і викликала суперечки в мережі

Зірка популярного українського серіалу "Школа", актриса Ліза Василенко оголилася для фотосесії.

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімки, на яких позує тільки в джинсах різного кольору, а груди прикриває руками.

"Який колір вам більше подобається", – запитала вона у шанувальників, маючи на увазі джинси. Фотосесія Василенко викликала ажіотаж у коментарях.

Ліза Василенко роздяглася для фотосесії instagram / elizabethvasilenko

Зокрема, думки розділилися: одні розкритикували актрису за надмірну відвертість, іншим же сподобалися фото.

Ліза Василенко в джинсах instagram / elizabethvasilenko

"Ти в курсі, що твоїм фанатам деяким по 10 років? Ти це розумієш", "Жах, фу, відписка. На тебе ж діти підписані", – розкритикувала перша частина фоловерів.

Ліза Василенко без футболки instagram / elizabethvasilenko

"Яка талія", "Всі фотки класні", "Фігура гарна", "Дуже незвично для тебе, але при цьому виглядаєш відмінно", – відреагувала друга частина шанувальників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Ліза Василенко опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила оголені груди і тату в зоні бікіні.

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