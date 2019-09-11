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11 вересня • оновлено в 22:15
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"На тата схожа!" Внучка Пугачової викликала суперечки в мережі

9.3т Читати матеріал російською

Російська співачка Алла Пугачова показала знімки внучки Клавдії, дочки Крістіни Орбакайте. Фото 7-річної дівчинки викликало запеклі суперечки в мережі.

Знімки Пугачова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"На тата схожа!" Внучка Пугачової викликала суперечки в мережі
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"Всього 7 років, а вже видно яка красуня росте", - підписала фото Пугачова.

"На тата схожа!" Внучка Пугачової викликала суперечки в мережі
"На тата схожа!" Внучка Пугачової викликала суперечки в мережі

"Звичайна дівчинка зі звичайною зовнішністю. Єдине, що внучка Пугачової, а так в звичайному житті пройшов би повз і не помітив", "Дивно що пишуть "Вилита Христина"? Мені здається вона дуже схожа на тата", "Інтелігентна, витончена краса! Здоров'я, благополуччя вашій родині, Алла Борисівна", - пишуть в мережі.

"На тата схожа!" Внучка Пугачової викликала суперечки в мережі
"На тата схожа!" Внучка Пугачової викликала суперечки в мережі
"На тата схожа!" Внучка Пугачової викликала суперечки в мережі
"На тата схожа!" Внучка Пугачової викликала суперечки в мережі
"На тата схожа!" Внучка Пугачової викликала суперечки в мережі
"На тата схожа!" Внучка Пугачової викликала суперечки в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в мережу злили раритетні фотографії російської співачки Пугачової в журналі Vogue, для якого вона знімалася в 1999 році.

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Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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