На шоу "Танці з зірками 2020" дві пари захворіли коронавірусом: чи продовжать участь

Дві пари учасників проекту "Танці з зірками" захворіли коронавірусом і не змогли виступити на паркеті під час прем'єри шоу.

Так, новий сезон стартував 30 серпня в ефірі каналу "1+1". Учасниці Ольга Фреймут і Дарина Петрожицька через COVID-19 пропустили перший ефір. Поки невідомо, чи зможуть вони продовжити участь у проекті. Про це йшлося під час прямої трансляції шоу. Читайте всі подробиці першого ефіру на OBOZREVATEL.

За словами ведучого Юрія Горбунова позитивні тести на коронавірус отримали також і партнери зіркових учасниць – Ілля Падзина, який повинен був танцювати з Фреймут, і наставник Петрожицької Ігор Гелуненко.

Ольга Фреймут і Ілля Падзина 1+1

Відсутні учасники вийшли на зв'язок під час прямого ефіру і поділилися подробицями про своє самопочуття. Так, Ольга Фреймут зазначила, що у неї і її партнера Іллі вже немає температури та інших симптомів, тому вони готові до подальшої участі в шоу.

"В кінці ефіру стане відомо, як ми покажемо свій дебютний номер. Не будемо поки розкривати інтригу", – розповіла Ольга.

Дарина Петрожицька і Ігор Гелуненко 1+1

Пізніше в ефірі за допомогою відеозв'язку з'явилася і актриса Дарина Петрожицька. Актриса розповіла, що лікарі заборонили їй фізичні навантаження і найближчим часом на паркет вона не вийде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Ольга Фреймут підтвердила інформацію про своє зараження коронавірусом. Зірка проходила лікування і самоізоляцію вдома. Про її діагноз стало відомо 22 серпня, за тиждень до старту нового сезону "Танців з зірками".

Також стало відомо, що актриса "Кварталу 95" Олена Кравець заразилася коронавірусів і вже зуміла подолати хворобу. Читайте також про те, хто ще з українських зірок захворів COVID-19.

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