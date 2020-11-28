На шоу 'Холостячка' вперше прозвучало зізнання в коханні

У шостому випуску реаліті-шоу "Холостячка " з Ксенією Мішиною, який пройшов 27 листопада на СТБ, один із учасників зізнався в коханні до головної героїні.

Так, у шостому епізоді Мішина вирушила в одне з найсильніших духовних місць із трьома учасниками реаліті: Еллертом, Ковтуненком і Рибаком. Головна героїня вирішила, що хлопцям потрібно відкритися й чесно зізнатися у своїх почуттях.

Залишившись наодинці з Еллертом, Мішина почула від нього освідчення.

"Кохання або є, або його немає. Виходить, якщо вибирати між "є кохання" і "немає кохання", то в моєму випадку воно є. Значить, я кохаю тебе!" – зізнався Еллерт.

Мішина була впевнена, що Еллерт зізнався жартома, однак вона все ж повірила його словам.

"Саша перестав спостерігати, бути обережним і зізнався мені в коханні. Мені захотілося в це повірити, і я повірила. Мені так було добре", – відреагувала на освідчення зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у шостому випуску реаліті "Холостячка" Андрій Рибак організував романтичне побачення з Ксенією Мішиною. Учасник зробив акценти на тактильних відчуттях, тому обрав місцем для зустрічі з головною героїнею SPA. До речі, в кінці вечора відбувся довгоочікуваний поцілунок пари.