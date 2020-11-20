На шоу 'Холостячка' відбувся перший поцілунок: хто з учасників став 'щасливчиком'

У п'ятому випуску реаліті "Холостячка" між головною героїнею Ксенією Мішиною і одним із учасників Олександром Еллертом відбувся довгоочікуваний перший поцілунок.

Це сталося на побаченні пари в пустелі. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру проєкту (щоб подивитися фото моменту, доскрольте до кінця сторінки).

Так, на третьому побаченні Еллерт влаштував для Мішиної сюрприз – вони відправилися кататися на квадроциклах.

Потім пара провела романтичний вечір під зірками і вони станцювали. Було видно, що між ними пробігла іскра.

У підсумку після відвертої розмови між "холостячкою" та Еллертом відбувся перший поцілунок.

"Він був ніжним, іншим... Він відкрився з іншого боку. Я обожнюю таких чоловіків", – зазначила Мішина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвертому випуску шоу "Холостячка" на СТБ покинули два учасники: Назар Дзівульський і Ілля Рибальченко.