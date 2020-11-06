На шоу "Холостячка" відбулося перше групове побачення: учасник покинув проєкт зі скандалом

У третьому випуску шоу "Холостячка" відбулося перше групове побачення. Романтична зустріч головної героїні Ксенії Мішиної з двома учасниками – Андрієм Шатирком та Артемом Шепелем – закінчилася скандалом. Після чого другий з них покинув проєкт, не дочекавшись церемонії троянд.

Так, двоє чоловіків виявили бажання провести час з Ксенією на яхті. Андрій вирішив підкорювати актрису романтикою і кульками, а Артем сміливістю, зухвалістю і вечерею на острові. Однак Шепелю не подобалася ідея потрійного побачення, він не хотів ділити Холостячки з Шатирком, і всіляко намагався "позбутися" суперника, провокуючи його на конфлікт (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

Андрій Шатирко, Ксенія Мішина та Артем Шепель скріншот з відео

Андрій Шатирко, Ксенія Мішина та Артем Шепель скріншот з відео

Спочатку Шепель намагався умовити Шатирка не їхати з ними на острів, і дати йому можливість побути з Ксенією наодинці. Але Андрій впевнено зазначив, що не відпускає Мішину з групового побачення. Це в буквальному сенсі розлютило Артема і коли вони зійшли з яхти, він став метати стільцями на очах у Ксенії. Така поведінка учасника не на жарт налякала Холостячку. За підсумком зустрічі вона прийняла рішення, що не готова продовжувати взаємовідносини з Артемом.

Артем Шепель покинув шоу "Холостячка" зі скандалом скріншот з відео

Артем Шепель покинув шоу "Холостячка" зі скандалом скріншот з відео

"У моєму житті немає місця такій енергії. Я ніколи не потерплю агресії. Тим більше фізичного і психологічного абьюзу. Сьогодні ти не дотримав свого слова стосовно мене. І зараз ти покидаєш цей проєкт", – підсумувала Холостячка.

Артем Шепель і Ксенія Мішина скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час другого ефіру шоу "Холостячка" учасник обманом "вкрав" Мішину й підставив суперника.