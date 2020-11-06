На шоу "Холостячка" відбулося перше групове побачення: учасник покинув проєкт зі скандалом

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
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Холостячка прощалася з найекспресивнішим учасником

У третьому випуску шоу "Холостячка" відбулося перше групове побачення. Романтична зустріч головної героїні Ксенії Мішиної з двома учасниками – Андрієм Шатирком та Артемом Шепелем – закінчилася скандалом. Після чого другий з них покинув проєкт, не дочекавшись церемонії троянд.

Так, двоє чоловіків виявили бажання провести час з Ксенією на яхті. Андрій вирішив підкорювати актрису романтикою і кульками, а Артем сміливістю, зухвалістю і вечерею на острові. Однак Шепелю не подобалася ідея потрійного побачення, він не хотів ділити Холостячки з Шатирком, і всіляко намагався "позбутися" суперника, провокуючи його на конфлікт (щоб переглянути фото, доскрольте новину до кінця).

Андрій Шатирко, Ксенія Мішина та Артем Шепель
Андрій Шатирко, Ксенія Мішина та Артем Шепель

Спочатку Шепель намагався умовити Шатирка не їхати з ними на острів, і дати йому можливість побути з Ксенією наодинці. Але Андрій впевнено зазначив, що не відпускає Мішину з групового побачення. Це в буквальному сенсі розлютило Артема і коли вони зійшли з яхти, він став метати стільцями на очах у Ксенії. Така поведінка учасника не на жарт налякала Холостячку. За підсумком зустрічі вона прийняла рішення, що не готова продовжувати взаємовідносини з Артемом.

Артем Шепель покинув шоу "Холостячка" зі скандалом
Артем Шепель покинув шоу "Холостячка" зі скандалом

"У моєму житті немає місця такій енергії. Я ніколи не потерплю агресії. Тим більше фізичного і психологічного абьюзу. Сьогодні ти не дотримав свого слова стосовно мене. І зараз ти покидаєш цей проєкт", – підсумувала Холостячка.

Артем Шепель і Ксенія Мішина

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час другого ефіру шоу "Холостячка" учасник обманом "вкрав" Мішину й підставив суперника.

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