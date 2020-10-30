На шоу "Холостячка" відбулося інтимне побачення в басейні: пара провела разом ніч

У другому випуску шоу "Холостячка" на каналі СТБ відбулося перше побачення – головна героїня Ксенія Мішина запросила на рандеву коміка Андрія Рибака.

Чоловік організував зустріч в заміському комплексі, куди пара прилетіла на вертольоті. В кінці вечора Мішина і Рибак виявилися разом в басейні. Про те, як пройшло побачення – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Так, під час романтичної зустрічі Андрій Рибак розповів Мішиній про свої попередні стосунки. Він зазначив, що понад 5 років мав зв'язок з дівчиною, яка не була впевнена в своїх почуттях. Незабаром з'ясувалося, що у неї є ще один хлопець. Через деякий час пара знову зійшлася, проте міцного союзу не вийшло – Андрій не сказав їй про свої почуття і вони остаточно розлучилися.

Андрій Рибак першим пішов на побачення з Мішиною. Instagram проекту "Холостячка"

Примітно, що дівчиною, про яку говорив Рибак, виявилася учасниця десятого сезону проекту "Холостяк" Ольга Виноградова.

Учасниця "Холостяка" Ольга Виноградова. KP.UA

Після спільної вечері Андрій і Ксенія вирушили плавати в басейн, що, за словами холостячки дуже зблизило їх.

"Відбулося наближення на якомусь психологічному рівні. Але, звичайно, фізичного контакту я не припускаю на першому побаченні", – розповіла Мішина.

За підсумком пара залишилася ночувати разом в заміському комплексі, однак вони зняли різні номери. На ранок, після прибуття в будинок, де проживають учасники, Андрій Рибак розповів, що Ксенія Мішина поводилася під час зустрічі дуже гідно, і, на його думку, у нього є шанс на стосунки з дівчиною.

Як пройшло перше побачення на шоу "Холостячка". Instagram проекту "Холостячка"

При цьому знакової троянди від Мішиної він не отримав – дівчина попросила його визначитися зі своєю метою на проєкті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня відбулася прем'єра реаліті-шоу "Холостячка ", головною героїнею якого стала 31-річна актриса Ксенія Мішина. На першій вечірці глядачі нарешті побачили учасників, їхнє перше знайомство з артисткою і подарунки, які вони підготували. Про те, хто покинув проєкт після першої церемонії троянд – читайте за посиланням.