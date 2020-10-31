На шоу "Холостячка" відбулася перша бійка: чим закінчився конфлікт учасників

У другому випуску шоу "Холостячка" відбулася перша бійка на проєкті. Один з учасників, спортсмен Артем Шепель вдарив по обличчю суперника Сергія Кирієнка.

Так, чоловіки спочатку вступили в словесну перепалку. Після того, як Сергій попросив Артема заспокоїтися, останній вийшов з себе і вдарив Кирієнка по обличчю. Відео інциденту опубліковане на сайті СТБ.

Після того, як почалася бійка, учасників "Холостячки" розняли інші суперники. Пізніше Кирієнко заявив, що після нападу суперника, він сильно вдарився головою об цегляну стіну і вказав на симптоми струсу мозку: нудоту та запаморочення.

Через деякий час Шепель вибачився перед Сергієм, зазначивши, що йому неприємно після того, як він вдарив людини без вагомої на те причини.

Відзначимо, у другому випуску Артему Шепелю і Сергію Кирієнку довелося змагатися на смузі перешкод за право на коротке особисте побачення з героїнею шоу "Холостячка" Ксенією Мішиною. В результаті, не дивлячись на те, що Артем є досвідченим спортсменом, він поступився перемогою раніше травмованому Сергію. Таким чином конфлікт був повністю вичерпаний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на другому тижні проєкт "Холостячка" покинув 29-річний фотограф Володимир Оксамитний. Ксенія Мішина назвала його незацікавленим і безініціативним, а багато інших учасників – лукавим.