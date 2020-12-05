На шоу "Холостячка" розгорівся скандал: учасник зізнався у "зраді"

Obozrevatel Люди 10:38, 5.12.2020 Оновлено: 11:29, 5.12.2020

Під час сьомого випуску реаліті "Холостячка" знову розгорівся скандал з учасником Андрієм Рибаком.

На побаченні він зробив відверте зізнання Мішиній. Чоловік розповів, що мав стосунки, перебуваючи вже в проєкті.

Як виявилося, до реаліті Рибак спілкувався з дівчиною, але за словами учасника, у нього не було любовних стосунків. Вирушаючи на проєкт, він дав їй слово, що не закохається в "Холостячку" Мішину і піде з реаліті до фіналу.

"До початку проєкту мені здавалося, що я закоханий у цю дівчину. І мені здавалося, що я повернуся після проєкту і ми з нею будемо разом. Але я не дотримав своє обіцянки. Я закохався в тебе, і виходить, що я обдурив ту дівчину. Вона гарна і не заслуговує такого. І ти не заслуговуєш. Але я вже не зможу бути з нею разом, я полюбив тебе: а її зрадив. Я говорив, що йду сюди, як на роботу, що для мене це нісенітниця, що ти для мене нічого не значиш. Я спілкувався з нею навіть на проєкті і вона мені вірила! Вона приголомшлива і заслуговує на краще. Я обіцяв цій дівчині, що сам піду до фіналу", – зізнався учасник.

Андрій Рибак.
Instagram Андрія Рибака

Відверте зізнання спантеличило Мішину. Через слова учасника їй довелося покинути побачення.

"Твоє "люблю" нічого не варте, ти нічогісінько ніколи не знаєш. І навіщо ти розповідаєш мені ці казки на всю країну?" – прокоментувала ситуацію "Холостячка".

Однак під час церемонії нагородження троянд Мішина все ж вирішила залишити в реаліті Рибака.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, стало відомо, хто з учасників покинув сьомий випуск "Холостячки".

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