На шоу "Холостячка" розгорівся скандал через колишні стосунки учасника

Obozrevatel
Obozrevatel
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На шоу 'Холостячка' розгорівся скандал через колишні стосунки учасника

Під час другого випуску шоу "Холостячка" розгорівся скандал навколо минулих стосунків учасника Андрія Рибака.

На першому побаченні, яке проходило в стилі еротичної драми "50 відтінків сірого", Мишина і Рибак торкнулися теми стосунків.

Так, під час бесіди Рибак поділився особистим досвідом, як зустрічався з дівчиною 5 років. Як виявилося, його колишньою коханою була учасниця 10-го сезону "Холостяка" Ольга Виноградова. Учасник розповів, що пара всі роки то сходилася, то розлучалася.

Ольга Виноградова.

Після такої відвертої розповіді "Холостячка" визнала участь Андрія у реаліті за банальну помсту ексдівчині.

Однак після визнання Рибак заявив, що він остаточно поставив крапку в їх історії і готовий до нових стосунків.

"Мені подобається бути з тобою тут, подобається говорити, дивитися на тебе. Я радий, що ми можемо обговорити цей момент. Якщо я побачу взаємність, я готовий пройти через це все до самого фіналу", – зазначив Рибак.

Ксенія Мішина та Андрій Рибак на першому побаченні.

Варто зазначити, що на першому побаченні Мішина і Рибак політали на вертольоті і закінчили романтичний спільний вечір в басейні. Примітно, що пара залишилася разом ночувати в заміському комплексі, однак, за їхніми словами, вони спали в різних номерах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час другого ефіру шоу "Холостячка" учасник обманом "вкрав" Мішину і підставив суперника.

Шоу "Холостячка"Ксенія Мішина