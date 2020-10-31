На шоу "Холостячка" прогримів скандал: учасник обманом "вкрав" Мішину і підставив суперника

У другому випуску шоу "Холостячка" трапився скандальний інцидент на етапі індивідуальних побачень. Один з учасників – Назар Дзівульський – "викрав" головну героїню проєкту Ксенію Мішину, коли вона їхала на побачення до іншого чоловіка.

Так, на другому тижні хлопці запросили Мішину на рандеву її мрії. З 12 варіантів актриса могла вибрати тільки три. Щасливчиками стали шоумен Андрій Рибак, юрист Євген Ковтуненко і бізнесмен Ігор Бабко. Коли Ксенія прямувала на зустріч з останнім, її машину "підрізав" на мотоциклі Назар і відвіз з собою. OBOZREVATEL розповідає подробиці інциденту.

Ігор Бабко планував відвезти актрису до Львова на вихідні, пара повинна була зустрітися на вокзалі. Дорогою Дзівульський "викрав" Мішину та відвіз її на мотоциклі. Бабко так і не зміг дочекатися Ксенію і, запізнившись на потяг, повернувся в будинок до інших учасників. Про те, що холостячка вирушила на побачення з іншим чоловіком, він не знав.

Учасник шоу "Холостячка" викрав Мішин. Скріншот відео

Дзівульський же, в свою чергу, сказав конкурентам, що йде в лікарню через травму. Разом з Ксенією Мішиною він покатався по вулицях Києва, пара також стрибнула з моста над Дніпром з банджі. Хлопець порівняв відчуття з оргазмом і зазначив, що "перший секс на проєкті вже відбувся". Далі вони відправилися в парк атракціонів.

У розважальному парку Назар зробив актрисі ще один сюрприз: він познайомив її зі своїм маленьким сином і колишньою дружиною. В кінці побачення хлопець все ж зізнався, що "вкрав" дівчину у іншого учасника, не повідомляючи, що той, в свою чергу, нічого не знає про ситуацію.

Мішина не прийшла на побачення до учасника "Холостячки". Скріншот відео

Ксенія Мішина зробила висновок, що Ігор Бабко не став боротися за можливість провести з нею час і просто віддав шанс іншому. Вона подарувала Дзівульскому троянду, таким чином пропустивши його в наступний тиждень.

Варто зазначити, при особистій зустрічі з Ігорем Бабко Ксенія Мішина дізналася всі обставини інциденту і пообіцяла чоловікові, що обов'язково піде з ним на побачення. На церемонії троянд він отримав знакову бутоньєрку.

Холостячка зістрибнула з мосту на побаченні. Скріншот відео

Нагадаємо, у другому випуску шоу "Холостячка" Ксенія Мішина запросила на перше побачення коміка і шоумена Андрія Рибака. Пара провела вечір в басейні і залишилася на ніч у готельному комплексі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на другому тижні проєкт "Холостячка" покинув 29-річний фотограф Володимир Оксамитний. Ксенія Мішина назвала його незацікавленим і безініціативним, а багато інших учасників – лукавим.