На Самбурську подали до суду: що сталося

На російську актрису і співачку Настасью Самбурську та її продюсера Віктора Дробиша подали в суд за крадіжку вірша.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, поетеса Анастасія Рибачук заявила, що пісня Самбурської "Старая" – це її перероблений вірш під назвою "Мечты". Дівчина подала позов про порушення авторських прав і вимагає тепер стягнути з винуватців 1,5 млн рублів в суді.

Настасья Самбурська Фото: instagram/samburskaya

"Мечты" – саме так називається вірш, який вкралиу поетеси Анастасії Рибачук. Авторка стверджує, що пісня Самбурської "Старя" – це її творіння. За запис відповідав якраз продюсерський центр Дробиша. Позов про порушення авторських прав і вимога стягнути з винуватців 1,5 млн рублів вже в суді", – говориться в повідомленні.

Віктор Дробиш і Настасья Самбурська Фото: Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настасья Самбурська заявила, що хотіла б виїхати з Росії на півроку, чим викликала обурення у своїх шанувальників.

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