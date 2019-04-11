"На рубежі лютого л**на": заборонений в Україні комік розповів про жахливе майбутнє Росії

Російський комік і відеоблогер Данило Поперечний розповів про жахливе майбутнє Росії.

Так, подробицями він поділився в інтерв'ю для YouTube-каналу "Редакція". "Мені здається, ми на рубежі такого лютого л**на, я прямо тримаюся за той час, поки ще не настав піз**ць. Сподіваюся, влада не так сильно все зіпсує. Тому що ти ж бачиш, що відбувається в ЗМІ останнім часом: що не законопроект, то л**но якесь. Реально, креатив верхівок держави проявляється в тому, як би все зіпсувати. Сум суцільний", — поділився Поперечний (відео дивіться нижче).

Данило Поперечний Фото: kzngo.ru

Також комік зазначив, що його обурив той факт, що Держдума РФ прийняла закон про штрафи за образу влади.

"Нам не можна говорити, що вони під**аси. Тобто можна, але за це будуть одразу ж штрафувати. Максимальний штраф за образу влади — це 500 тисяч або 15 діб арешту за повторну. Я так підрахував, що поки можу собі це дозволити", — підсумував Данило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський комік і відеоблогер Данило Поперечний виправдався за заборону в'їзду на територію України.

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