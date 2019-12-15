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15 грудня • оновлено в 13:44
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На росТБ з пісні "Бі-2" вирізали слово "протести". Відео та оригінальний текст

2.3т
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На телеканалі "Росія-1" з пісні популярного гурту Бі-2 "Люди на ескалаторах", яку виконали на церемонії вручення музичної премії "Вікторія", вирізали слово "протести".

Церемонію показали увечері 13 грудня. Пісню виконали Бі-2, Леонід Агутін і співачка Manizha.

На росТБ з пісні "Бі-2" вирізали слово "протести". Відео та оригінальний текст
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В оригінальній версії пісні звучать слова:

"Если чуть светлей проспекты. И нежней протесты. Юношей в пуловерах. Смейся на таких контекстах. Мастерица весна. Делая фолловеров"

Однак в ефірі "Росії-1" на слові "протести" заглушили звук.

На росТБ з пісні "Бі-2" вирізали слово "протести". Відео та оригінальний текст

Скріншот з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський опозиціонер Олексій Навальний прокоментував заборону серіалу "Слуга народу" на російському телебаченні. Так, він заявив, що стрічку зняли з ефіру після того, як в Кремлі помітили реакцію суспільства на вирізаний жарт про Путіна.

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Автор
Марія Дідик
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
..."Страна рабов,страна господ, И вы мундиры голубые, и ты им преданный народ!"
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