На росТБ з пісні "Бі-2" вирізали слово "протести". Відео та оригінальний текст

На телеканалі "Росія-1" з пісні популярного гурту Бі-2 "Люди на ескалаторах", яку виконали на церемонії вручення музичної премії "Вікторія", вирізали слово "протести".
Церемонію показали увечері 13 грудня. Пісню виконали Бі-2, Леонід Агутін і співачка Manizha.
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В оригінальній версії пісні звучать слова:
"Если чуть светлей проспекты. И нежней протесты. Юношей в пуловерах. Смейся на таких контекстах. Мастерица весна. Делая фолловеров"
Однак в ефірі "Росії-1" на слові "протести" заглушили звук.
Скріншот з відео
Як раніше писав OBOZREVATEL, російський опозиціонер Олексій Навальний прокоментував заборону серіалу "Слуга народу" на російському телебаченні. Так, він заявив, що стрічку зняли з ефіру після того, як в Кремлі помітили реакцію суспільства на вирізаний жарт про Путіна.
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