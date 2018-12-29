''На Распутіну схожа'': Лобода повністю оголилася на камеру

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії здивувала шанувальників оголеним знімком. Користувачі мережі зазначили, що вона прекрасно виглядає.

Знімок Лобода розмістила на своїй сторінці в Instagram.

politeka.net

"Кожен художник пише своє полотно", - написала Лобода.

Зазначимо, що деякі шанувальники співачки помітили її схожість з російською співачкою Марією Распутіної.

Світлана Лобода

Співачка, знайома глядачам як екс-солістка популярної групи "ВІА Гра". Тепер Лобода виступає сольно, крім того, Світлана працює ведучою, пише тексти пісень і запустила власну скандальну марку дизайнерського одягу.

Народилася в Києві 18 жовтня 1982 року, але після російсько-українського конфлікту стала частіше з'являтися в Москві і вирішила зробити ставку на російський шоу-бізнес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальна українська співачка Світлана Лобода вразила шанувальників оголеним знімком. Зірка опублікувала чуттєве фото в своєму Instagram-акаунті. Багато фанів співачки відзначили, що їх кумир виглядає дуже красиво і жіночно.