На радість вовчицям: топ найвідвертіших фото Винника

У середу, 31 липня, українському секс-символу, поп-співаку Олегу Виннику виповнюється 46 років.

За роки своєї творчості Винник заробив собі славу талановитого і працьовитого артиста, а також справжнього секс-символу українського шоу-бізнесу. OBOZREVATEL пропонує побачити читачеві найгарячіші фотографії музиканта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олег Винник показав публіці свою "таємну дружину". Так, артист виступив з сольним концертом в Луцьку, де вийшов на сцену зі своєю бек-вокалісткою Таїсією, більш відомої під сценічним ім'ям Таюне.

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