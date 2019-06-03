"На Пугачову схожа": Лобода розбурхала мережу змінами в зовнішності

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, здивувала своїх шанувальників різкою зміною в зовнішності. Так, артистка опублікувала знімок на якому вона позує у відвертому вбранні. Користувачі мережі звернули увагу на те, що вона змінила колір волосся і стала брюнеткою.

Знімок Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Деякі фанати порівняли її з співачкою Аллою Пугачовою.

Світлана Лобода Главред

"На Аллу Пугачову схожа", "Нереально ефектна жінка. Сексі і без вульгарності", "Темний колір волосся вам дуже пасує", "Ти сексі, але не ідеал", "Поміняйте поета, або хто там у вас складає тексти нечисленних пісень. Якість їх все гірше", - пишуть в мережі.

Зазначимо, що Лобода часто публікує відверті фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Світлана Лобода поділилася з шанувальниками спокусливим знімком, але крім захоплених відгуків шанувальників отримала і шквал критики.

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