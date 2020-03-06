На Пугачову раптово подали в суд: що сталося

На російську співачку Аллу Пугачову несподівано подали в суд з інтелектуальних прав. Так, був зареєстрований позов підприємниці Христини Мартиросян.
Причина, по якій Мартиросян вирішила звернутися до суду - невідома. Про це повідомляє РІА.
Алла Пугачова
Ранок
За попередніми даними, позивачкою є підприємниця з Ямало-Ненецького автономного округу. Позов подали 4 березня, в виробництво його поки не взяли. Що саме стало причиною конфлікту, поки не відомо.
"Я дуже поважаю Аллу Борисівну, це наша особиста тема з нею, коментувати більше не буду", - заявила Мартиросян.
За однією з версій, предметом спору міг стати зареєстрований на Пугачову бренд "Крістіна".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про причини, по якій раніше Алла Пугачова завжди з'являлася на публіці в балахонах.
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