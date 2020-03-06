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6 березня • оновлено в 12:16
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На Пугачову раптово подали в суд: що сталося

1.4т
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На російську співачку Аллу Пугачову несподівано подали в суд з інтелектуальних прав. Так, був зареєстрований позов підприємниці Христини Мартиросян.

Причина, по якій Мартиросян вирішила звернутися до суду - невідома. Про це повідомляє РІА.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Ранок

За попередніми даними, позивачкою є підприємниця з Ямало-Ненецького автономного округу. Позов подали 4 березня, в виробництво його поки не взяли. Що саме стало причиною конфлікту, поки не відомо.

"Я дуже поважаю Аллу Борисівну, це наша особиста тема з нею, коментувати більше не буду", - заявила Мартиросян.

За однією з версій, предметом спору міг стати зареєстрований на Пугачову бренд "Крістіна".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про причини, по якій раніше Алла Пугачова завжди з'являлася на публіці в балахонах.

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Автор
Марія Дідик
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