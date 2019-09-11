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11 вересня • оновлено в 11:31
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На Петросяна навели "порчу": в будинку гумориста знайшли страшні речі

2.8т Читати матеріал російською

Домробітниця популярного російського коміка Євгена Петросяна Ольга заявила, що на її роботодавця навели "порчу".

Так, жінка розповіла, що знайшла в будинку артистка мішечки з могильною землею, голки, палену солому, і навіть зав'язані вузлами ляльки вуду. Відео c твердженнями Ольги опублікував Telegram-канал Mash (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Євген Петросян

Євген Петросян

Фото: kp.ru

"Я почала знаходити мішечки з землею, підозрілі зав'язки тощо. Про все одразу ж розповіла Євгену Вагановичу. Я навіть у батюшки запитала, як мені бути з цим, адже я це все чіпаю. За себе переживала теж...Тільки потім зрозуміла, що це якась відьмацька атрибутика", — розповіла Ольга.

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Також домробітниця Петросяна з упевненістю заявила, що "порчу" на Петросяна намагалася навести його колишня дружина Олена Степаненко.

Євген Петросян і Олена Степаненко

Євген Петросян і Олена Степаненко

Фото: goodhouse.ru

"Я не хотіла з Оленою Григорівною зустрічатися віч-на-віч. Після того, що я там побачила, мені стало якось страшно", — підсумувала жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а что в этом вопросе поддерживаю Степаненко!иш ты мудило на молодую его потянуло козла старого а жену значит которая на него молодость потратила нафиг?
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Артеллерист Моня, да,ведь дейстительно!Прожил старый козел с Григорьевной все жизнь,а под старость к молодым девкам потянуло..А,ведь,она всю молодость свою истратила на этого дурака..И,впрямь,как не вспомнить здесь народную поговорку"Седина в голову-бес в ребро!"
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