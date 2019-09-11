На Петросяна навели "порчу": в будинку гумориста знайшли страшні речі

Домробітниця популярного російського коміка Євгена Петросяна Ольга заявила, що на її роботодавця навели "порчу".

Так, жінка розповіла, що знайшла в будинку артистка мішечки з могильною землею, голки, палену солому, і навіть зав'язані вузлами ляльки вуду. Відео c твердженнями Ольги опублікував Telegram-канал Mash (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Євген Петросян Фото: kp.ru

"Я почала знаходити мішечки з землею, підозрілі зав'язки тощо. Про все одразу ж розповіла Євгену Вагановичу. Я навіть у батюшки запитала, як мені бути з цим, адже я це все чіпаю. За себе переживала теж...Тільки потім зрозуміла, що це якась відьмацька атрибутика", — розповіла Ольга.

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Також домробітниця Петросяна з упевненістю заявила, що "порчу" на Петросяна намагалася навести його колишня дружина Олена Степаненко.

Євген Петросян і Олена Степаненко Фото: goodhouse.ru

"Я не хотіла з Оленою Григорівною зустрічатися віч-на-віч. Після того, що я там побачила, мені стало якось страшно", — підсумувала жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.

16 листопада суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.

Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.

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