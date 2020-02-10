На "Оскарі" посміялися над актором з синдромом Дауна: у мережі розгорілися суперечки

Американський актор Шайа ЛаБаф посміявся над колегою з синдромом Дауна Заком Готтзагеном на премії "Оскар-2020", викликавши бурхливі обговорення в мережі.

Зокрема, відео з несподіваною реакцією актора поділився на своїй сторінці в Twitter один з користувачів.

Шайа ЛаБаф і Зак Готтзаген Getty

Так, під час оголошення переможця в номінації "Кращий короткометражний художній фільм" Готтзаген відкривав конверт. Однак на кілька секунд замовк і з заїканням почав вимовляти ім'я переможця. У цей момент Шайа засміявся за спиною у колеги.

Така реакція актора викликала суперечки в мережі.

"Я думаю, Шайї ЛаБафу доведеться пояснити поведінку зі співведучим на "Оскарі", – таким підписом супроводили публікацію в соцмережі.

I think #ShiaLabeouf is going to have a little explaining to do after his behavior with his #Oscar co-presenter. pic.twitter.com/xRPhe0grff - Mercedes Williams (@MercedesTVnews) February 10, 2020

Втім, багато користувачів встали на захист актора, відзначивши, що насправді чоловіки – друзі в реальному житті:

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