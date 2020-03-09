На очах у Корольової: 50-річний Тарзан влаштував голі танці на сцені з незнайомкою

Російський артист Сергій Глушко (Тарзан) влаштував голі танці зі сторонньою жінкою на очах у своєї дружини, співачки Наташі Корольової.

Так, 8 березня Тарзану виповнилося 50 років. З нагоди свята артист влаштував відверте шоу, де на сцені голим станцював еротичний танець з незнайомкою. Відверте відео показав Telegram-канал "НеМалахов" (дивіться ролик в кінці новини).

Наташа Корольова і Тарзан

Шоу Тарзана "50 відтінків Сірого" відбулося "Крокус Сіті Холі" (Москва, РФ). На ньому була присутня і дружина ювіляра Корольова. Тарзан і його команда літали над сценою, оголювалися і активно задіяли глядачок у своїй виставі для дорослих.

Голий Тарзан станцював з дівчиною Скріншот відео

Голий Тарзан станцював з дівчиною Скріншот відео

Так, одна з відвідувачок опублікувала відеозапис, на якому оголений Тарзан, прикриваючи інтимні місця білим полотном тканини, поклав її на сцену і зображував з нею любовні втіхи.

Голий Тарзан станцював з дівчиною Скріншот відео

Голий Тарзан станцював з дівчиною Скріншот відео

Наташа Корольова, яка перебувала на той момент в залі і бачила перфоманс чоловіка, похвалила його за яскраве шоу і зазначила, що ні краплі не ревнує. Більш того, співачка також записала відео, де пожартувала про секс утрьох.

Голий Тарзан станцював з дівчиною Скріншот відео

Голий Тарзан станцював з дівчиною Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік української співачки Наташі Корольової, якій СБУ заборонила в'їзд в країну, Сергій Глушко показав повністю оголене фото. Так, він сфотографував своє відображення в дзеркалі, прикрившись статуеткою.

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