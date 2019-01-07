На очах у близьких: у США помер легендарний актор

У США у віці 86 років помер легендарний британський актор Вільям Морган Шеппард.

Про це розповів в Instagram його син, актор Марк Шеппард, уточнивши, що це сталося 6 січня в Лос-Анджелесі.

"Він був терміново відправлений до лікарні і помер о 18:30, моя мати була поруч із ним. Я такий вдячний, що йому більше не довелося страждати", – уточнив він.

Вільям Морган Шеппард

Шеппард-молодший розповів, що перед шпиталізацією він провів час із батьком, який був дуже радий бачити свого сина.

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"Хоча він не міг говорити, ми трималися за руки, він сміявся і був такий радий бачити нас. Ми вийшли і вирушили додому", – зазначив він.

Вільям Морган Шеппард народився в Лондоні, здобув освіту в Ірландії. Під час Корейської війни не потрапив на фронт через проблеми із зором, що не завадило йому піти на службу в британський флот. Після операції на оці, він усе життя знімався з протезом.

Актор 12 років співпрацював із Королівською Шекспірівською компанією, а в 1966 році дебютував на Бродвеї. А на екрані вперше з'явився в 1962 році, і зіграв з того моменту більше ніж у 170 стрічках.

Він знімався у фільмі "Людина-слон" Девіда Лінча, а популярність йому принесли ролі в серіалах "Доктор хто" і "Зоряний шлях".

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