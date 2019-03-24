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"На ньому тільки перука та рушник": з'ясувалися подробиці про домагання Кобзона

2.1тЧитати матеріал російською

Чоловік російської співачки Вікторії Циганової Вадим розповів подробиці про домагання померлого естрадного співака, депутата Держдуми Йосипа Кобзона.

Він пояснив, що раніше подана інформація є не зовсім коректною, а сім'я не має ніяких претензій до покійного метра, передає "Експрес газета".

За словами Вадима Циганова, в той час вони були дуже близькі з Кобзоном. Він допомагав організувати перші гастролі в США, домовлявся з військовими, щоб виділили Вікторії літак, знайомив їх зі знаковими особистостями епохи. Розлад у стосунках виник, коли Циганова вперше поїхала на гастролі без чоловіка.

"На ньому тільки перука та рушник": з'ясувалися подробиці про домагання Кобзона

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"Сидить вона в номері та чує: хтось стукає в стіну. Хвилину, дві ... Виходить в коридор, смикає сусідні двері. Їй відкриває усміхнений метр трохи напідпитку, на якому тільки перука та рушник. Віка відреагувала миттєво: "Йосип Давидович, ви жити не хочете? Адже Вадим вб'є нас обох!" – розповів чоловік Циганової.

Він пояснив, що в ті часи мав досить напористий характер, через що його називали "Бульдозером". Циганов додав, що Кобзона прекрасно розуміє в цій ситуації.

"На ньому тільки перука та рушник": з'ясувалися подробиці про домагання Кобзона

Подружжя Циганови

"Я Кобзона прекрасно розумію. Сподобалася жінка, виявив до неї інтерес. Слово "домагався" в даному випадку абсолютно не підходить! Побачив реакцію, вчинив мудро, по-чоловічомуприпинив будь-яке спілкування. Щоб себе не спокушати. Віка відтоді намагалася не попадатися йому на очі, вони робили вигляд, що незнайомі. А ми з ним при зустрічі чемно віталися. Ніяких претензій до Кобзона у нас немає. Ну, любив красивих жінок, що поробиш", – підсумував чоловік співачки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кобзон помер 30 серпня в одній з клінік Москви, де до цього проходив лікування і деякий час перебував у комі. Його поховали 2 вересня на Востряковському кладовищі Москви, поруч зі своєю матір'ю.

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Особи
Віка ЦигановаЙосип Кобзон
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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