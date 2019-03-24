"На ньому тільки перука та рушник": з'ясувалися подробиці про домагання Кобзона

Чоловік російської співачки Вікторії Циганової Вадим розповів подробиці про домагання померлого естрадного співака, депутата Держдуми Йосипа Кобзона.

Він пояснив, що раніше подана інформація є не зовсім коректною, а сім'я не має ніяких претензій до покійного метра, передає "Експрес газета".

За словами Вадима Циганова, в той час вони були дуже близькі з Кобзоном. Він допомагав організувати перші гастролі в США, домовлявся з військовими, щоб виділили Вікторії літак, знайомив їх зі знаковими особистостями епохи. Розлад у стосунках виник, коли Циганова вперше поїхала на гастролі без чоловіка.

"Сидить вона в номері та чує: хтось стукає в стіну. Хвилину, дві ... Виходить в коридор, смикає сусідні двері. Їй відкриває усміхнений метр трохи напідпитку, на якому тільки перука та рушник. Віка відреагувала миттєво: "Йосип Давидович, ви жити не хочете? Адже Вадим вб'є нас обох!" – розповів чоловік Циганової.

Він пояснив, що в ті часи мав досить напористий характер, через що його називали "Бульдозером". Циганов додав, що Кобзона прекрасно розуміє в цій ситуації.

Подружжя Циганови

"Я Кобзона прекрасно розумію. Сподобалася жінка, виявив до неї інтерес. Слово "домагався" в даному випадку абсолютно не підходить! Побачив реакцію, вчинив мудро, по-чоловічому – припинив будь-яке спілкування. Щоб себе не спокушати. Віка відтоді намагалася не попадатися йому на очі, вони робили вигляд, що незнайомі. А ми з ним при зустрічі чемно віталися. Ніяких претензій до Кобзона у нас немає. Ну, любив красивих жінок, що поробиш", – підсумував чоловік співачки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кобзон помер 30 серпня в одній з клінік Москви, де до цього проходив лікування і деякий час перебував у комі. Його поховали 2 вересня на Востряковському кладовищі Москви, поруч зі своєю матір'ю.

Не знаєш, хто чоловік Каменської? Читай в нашому Instagram!