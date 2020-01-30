"На нас летить автобус": Пугачова і Ніколаєв ледь не загинули в страшній ДТП

Російський співак Ігор Ніколаєв розповів про випадок, коли вони з Аллою Пугачовою ледь не загинули в ДТП.

Як передає видання 7Дней.ru, подія трапилася кілька років тому напередодні дня народження Ніколаєва.

Ігор Ніколаєв і Алла Пугачова КП

"Одного разу напередодні дня народження до мене приїхала Алла Борисівна і каже: "Покатай мене!" Я здивувався: "На чому? У мене ж ні машини, ні навіть велосипеда ..." А вона: "А що є?" – "Сані!" – "Відмінно!" І Алла сіла в сані. Спочатку я катав її у дворі, а потім виїхав на вулицю. Став перебігати дорогу, а там було місце без снігу – сухий асфальт. Сані встали прямо посеред дороги. І в цю секунду бачу, як на нас летить автобус ", – згадує Ніколаєв.

Алла Пугачова і Ігор Ніколаєв КП

За словами співака, автобус зміг загальмувати лише в останню секунду:

"А ми з Аллою стоїмо як вкопані і дивимося. Зупинився автобус всього в декількох метрах від нас".

Ігор Ніколаєв і Алла Пугачова Personastars

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