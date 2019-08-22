"На мужика схожа": Лободу розкритикували за зовнішній вигляд

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, викликала критику користувачів через зовнішність.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео з приготуваннями перед виходом на сцену, однак шанувальників не влаштував макіяж артистки (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Світлана Лобода instagram/lobodaofficial

"Готуємо на Нову Хвилю бомбу", – підписала вона, йдучи в сукні з глибоким декольте, що підкреслює пишні груди, і поправляючи зачіску.

Користувачів спантеличила зовнішність співачки, зокрема, великі губи і яскравий макіяж. Її навіть порівняли з Машею Распутіною, яка експериментує з пластикою. "Лялька", "Маячня", "Схожа на мужика", "Не обличчя – розмазня", "Як Маша Распутіна", – відреагували в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода розбурхала мережу, продемонструвавши здібності свого тіла – в чорному купальнику сіла на шпагат.

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