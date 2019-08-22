Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"На мужика схожа": Лободу розкритикували за зовнішній вигляд

1.3т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, викликала критику користувачів через зовнішність.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео з приготуваннями перед виходом на сцену, однак шанувальників не влаштував макіяж артистки (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram/lobodaofficial

"Готуємо на Нову Хвилю бомбу", – підписала вона, йдучи в сукні з глибоким декольте, що підкреслює пишні груди, і поправляючи зачіску.

Новини
"Губошльоп!" Ані Лорак розгромили за зовнішній вигляд

Користувачів спантеличила зовнішність співачки, зокрема, великі губи і яскравий макіяж. Її навіть порівняли з Машею Распутіною, яка експериментує з пластикою. "Лялька", "Маячня", "Схожа на мужика", "Не обличчя – розмазня", "Як Маша Распутіна", – відреагували в коментарях.

"На мужика схожа": Лободу розкритикували за зовнішній вигляд
"На мужика схожа": Лободу розкритикували за зовнішній вигляд
"На мужика схожа": Лободу розкритикували за зовнішній вигляд
"На мужика схожа": Лободу розкритикували за зовнішній вигляд
"На мужика схожа": Лободу розкритикували за зовнішній вигляд

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода розбурхала мережу, продемонструвавши здібності свого тіла – в чорному купальнику сіла на шпагат.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
3
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Сосна рублевая тфу!(
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...