На MTV Movie & TV Awards вручили нагороду "Герой століть": список всіх переможців

У неділю, 6 грудня, відбулася церемонія вручення престижної премії MTV Movie & TV Awards. Під час неї зірці Marvel Чедвіку Боузману посмертно надали звання "Герой століть".

Нагороду вручали колеги Боузмана Дон Чідл та Роберт Дауні-молодший, її найближчим часом передадуть сім`ї покійного. Шоу було присвячено найяскравішим досягненням кіно й телебачення з 1980-х років до теперішнього часу. OBOZREVATEL пропонує дізнатися всіх переможців премії.

"Кожен раз, коли він виходив на знімальний майданчик, він надихав усіх... І з кожною роллю він створював новий легіон шанувальників. У Чедвіка була неймовірна сила об'єднувати людей, їхню любов до його роботі, і їхню повагу до нього як до особистості", – заявив Чідл.

Чедвік Боузман

Спеціально запрошеними гостями стали Нив Кемпбелл, Лілі Коллінз, Дерек Хаф, співачка Сіа та інші знаменитості.

Лілі Колінз dailymail.co.uk

Співачка Сіа dailymail.co.uk

Урочиста церемонія вручення премії MTV Movie & TV Awards у 2020 році через пандемію коронавірусу була записана заздалегідь. Переможці вимовляли свої слова подяки з дому через Zoom. На червоній килимовій доріжці з'явилися лише деякі знаменитості, серед яких ведуча вечора Ванесса Хадженс.

Ванесса Хадженс

Сара Мішель Геллар і Сельма Блер dailymail.co.uk

Всі переможці MTV Movie & TV Awards 2020:

"Найкращий поцілунок" – Сара Мішель Геллар і Сельма Блер (момент в романтичній драмі 1999 року "Жорстокі наміри").

"Королева крику" – Джеймі Лі Кертіс.

"Герой століть" – Чедвік Боузман.

"Найкраща героїня в історії кіно" – Галь Гадот (за персонажа фільму "Чудо-жінка").

"Комедійний гігант" – Кевін Харт.

"Найкращий розрив відносин" – Кірстен Белл і Джейсон Сігел (момент у фільмі "Забути Сару Маршалл").

"Динамічний дует" – Дрю Беррімор і Адам Сендлер.

"Роль, яка змінила життя" – Кевін Бекон (фільм "Вільні", 1984).

"Від нуля до героя" – Вільям Забка в ролі Джонні Лоуренса (фільм "Карате-пацан").

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 листопада були оголошені лауреати премії MTV Europe Music Awards 2020. Тріумфатором церемонії став кей-поп-гурт BTS, що отримав відразу чотири нагороди.