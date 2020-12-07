На MTV Movie & TV Awards вручили нагороду "Герой століть": список всіх переможців

У неділю, 6 грудня, відбулася церемонія вручення престижної премії MTV Movie & TV Awards. Під час неї зірці Marvel Чедвіку Боузману посмертно надали звання "Герой століть".

Нагороду вручали колеги Боузмана Дон Чідл та Роберт Дауні-молодший, її найближчим часом передадуть сім`ї покійного. Шоу було присвячено найяскравішим досягненням кіно й телебачення з 1980-х років до теперішнього часу. OBOZREVATEL пропонує дізнатися всіх переможців премії.

"Кожен раз, коли він виходив на знімальний майданчик, він надихав усіх... І з кожною роллю він створював новий легіон шанувальників. У Чедвіка була неймовірна сила об'єднувати людей, їхню любов до його роботі, і їхню повагу до нього як до особистості", – заявив Чідл.

Спеціально запрошеними гостями стали Нив Кемпбелл, Лілі Коллінз, Дерек Хаф, співачка Сіа та інші знаменитості.

Урочиста церемонія вручення премії MTV Movie & TV Awards у 2020 році через пандемію коронавірусу була записана заздалегідь. Переможці вимовляли свої слова подяки з дому через Zoom. На червоній килимовій доріжці з'явилися лише деякі знаменитості, серед яких ведуча вечора Ванесса Хадженс.

"Найкращий поцілунок" – Сара Мішель Геллар і Сельма Блер (момент в романтичній драмі 1999 року "Жорстокі наміри").

"Королева крику" – Джеймі Лі Кертіс.

"Герой століть" – Чедвік Боузман.

"Найкраща героїня в історії кіно" – Галь Гадот (за персонажа фільму "Чудо-жінка").

"Комедійний гігант" – Кевін Харт.

"Найкращий розрив відносин" – Кірстен Белл і Джейсон Сігел (момент у фільмі "Забути Сару Маршалл").

"Динамічний дует" – Дрю Беррімор і Адам Сендлер.

"Роль, яка змінила життя" – Кевін Бекон (фільм "Вільні", 1984).

"Від нуля до героя" – Вільям Забка в ролі Джонні Лоуренса (фільм "Карате-пацан").

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 листопада були оголошені лауреати премії MTV Europe Music Awards 2020. Тріумфатором церемонії став кей-поп-гурт BTS, що отримав відразу чотири нагороди.