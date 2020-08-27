На Моргенштерна подали в суд через скандальний вислів про школи

Ольга Веркалець Люди 20:15, 27.08.2020

Учитель географії однієї зі шкіл у Москві Артем Васильєвих подав до суду на скандального репера Монгерштерна (справжнє ім'я – Алішер Валєєв) через скандальний вислів про школи.

Так, в інтерв'ю одному з російських журналів музикант заявив, що навчальні заклади є "будиночками, з яких виходять раби". Це образило педагога, і у своєму позові він звинуватив артиста в закликах неповнолітніх до відмови від освіти. Його заяву опублікували в Telegram-каналі Mash (документ дивіться нижче).

Скаргу на репера підтримав музикант Юрій Семенюк, який зажадав забрати у знаменитості всі його коштовності, а виручку від їх продажу пожертвувати на освіту.

Позовна заява вчителя Васильєвих і музиканта Семенюка
Telegram-канал Mash

Представник Моргенштерна прокоментував ситуацію виданню Daily Storm, назвавши позов повною нісенітницею. За його словами, співак навряд чи буде реагувати на цю ситуацію, якщо у нього не буде настрою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Моргенштерн потрапив до рейтингу "30 найбільш перспективних росіян до 30 років" за версією видання Forbes.

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