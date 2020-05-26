На могилі Началової таємно встановили пам'ятник: як він виглядає

Крістіна Долматова люди 14:25, 26.05.2020 Оновлено: 14:28, 26.05.2020

Родичі покійної співачки Юлії Началової таємно встановили на її могилі чорний мармуровий пам'ятник.

Про це повідомили в ефірі програми "Ты не поверишь!" на каналі НТВ. За словами інсайдерів, на ньому можна побачити улюблену фотографію Юлії, дати життя і пронизливі слова: "Я махну крилом – і вгору, полечу під хмари". Крім того, поруч з пам'ятником поставили кілька вазонів для квітів.

Юлія Началова
Фото: narodna-pravda.ua

Зазначається, що роботи над монументом були завершені буквально на днях. Навколо могили навіть не встигли прибрати всі будівельні матеріали.

На могилі Началової встановили пам'ятник
Фото: НТВ

Нагадаємо: раніше прессекретарка співачки Анна Ісаєва заявляла, що пам'ятник на могилі Началової з'явиться тільки літом, адже згідно з регламентом Троєкурівського кладовища, з листопада по березень дозволено встановлювати тільки дерев'яні хрести. Крім цього, затримка була обумовлена тим, що капітальні монументи встановлюються тільки через рік після поховання, інакше установка може покоситися після осідання землі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

У МВС розкрили деталі зґвалтування на Київщині: копи вже в СІЗО

"Антикорупційне" кумівство. Як Ситник побудував систему кругової поруки в НАБУ

На "Новій пошті" клієнтка зняла труси і одягла замість маски. Відео

"Використовували схеми": підозрювані в зґвалтуванні поліцейські не проходили переатестацію

Українська гра про захоплення Москви Гітлером наробила галасу в Росії