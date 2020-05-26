На могилі Началової таємно встановили пам'ятник: як він виглядає

Родичі покійної співачки Юлії Началової таємно встановили на її могилі чорний мармуровий пам'ятник.

Про це повідомили в ефірі програми "Ты не поверишь!" на каналі НТВ. За словами інсайдерів, на ньому можна побачити улюблену фотографію Юлії, дати життя і пронизливі слова: "Я махну крилом – і вгору, полечу під хмари". Крім того, поруч з пам'ятником поставили кілька вазонів для квітів.

Юлія Началова Фото: narodna-pravda.ua

Зазначається, що роботи над монументом були завершені буквально на днях. Навколо могили навіть не встигли прибрати всі будівельні матеріали.

На могилі Началової встановили пам'ятник Фото: НТВ

Нагадаємо: раніше прессекретарка співачки Анна Ісаєва заявляла, що пам'ятник на могилі Началової з'явиться тільки літом, адже згідно з регламентом Троєкурівського кладовища, з листопада по березень дозволено встановлювати тільки дерев'яні хрести. Крім цього, затримка була обумовлена тим, що капітальні монументи встановлюються тільки через рік після поховання, інакше установка може покоситися після осідання землі.

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