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24 березня • оновлено в 20:10
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На Красній площі пройде гей-парад: Безруков відзначився скандальною заявою

5.8т
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Російський актор Сергій Безруков зробив дивну заяву, коментуючи поправки до конституції РФ. Так, він заявив, що якщо їх не внести, то "на Красній площі замість параду Перемоги, пройде гей-парад".

Свою думку він висловив виданню "РІА".

На Красній площі пройде гей-парад: Безруков відзначився скандальною заявою

"Мені шкода, що не можна голосувати окремо по кожній поправці. Але увага до історичної спадщини, до сім'ї, до культури очевидно і дуже важлива. Я боюся, що якщо цього не буде в Конституції, то, не дай бог, може настати час, коли нас будуть називати "батько номер один" і "номер два", Радянський Союз прирівняють до гітлерівської Німеччини і тим самим перекреслять наші заслуги перед усім світом в перемозі над фашизмом... і в кінцевому рахунку на Червоній площі замість параду Перемоги, пройде гей- парад", - сказав Безруков.

На Красній площі пройде гей-парад: Безруков відзначився скандальною заявою

Як раніше писав OBOZREVATEL, телеведучий і топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов відповів на жарт в КВН про його віллу в Італії.

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Автор
Марія Дідик
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Я уже не говорю о Ленд-лизе - если бы не эти поставки - неизвестно оказался бы СССР в Берлине в 1945? Не нужно завышать свои заслуги перед миром и забывать о заслугах других стран мира.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"перечеркнут наши заслуги перед всем миром в победе над фашизмом..." А ка-ца-пы вспоминают роль китайцев в победе во 2 мировой?
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Советский Союз приравняют к гитлеровской Германии". Он (Союз) давно приравнял себя к Германии - когда пакт Молотова - Риббентропа был подписан.
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