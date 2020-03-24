На Красній площі пройде гей-парад: Безруков відзначився скандальною заявою

Російський актор Сергій Безруков зробив дивну заяву, коментуючи поправки до конституції РФ. Так, він заявив, що якщо їх не внести, то "на Красній площі замість параду Перемоги, пройде гей-парад".

Свою думку він висловив виданню "РІА".

"Мені шкода, що не можна голосувати окремо по кожній поправці. Але увага до історичної спадщини, до сім'ї, до культури очевидно і дуже важлива. Я боюся, що якщо цього не буде в Конституції, то, не дай бог, може настати час, коли нас будуть називати "батько номер один" і "номер два", Радянський Союз прирівняють до гітлерівської Німеччини і тим самим перекреслять наші заслуги перед усім світом в перемозі над фашизмом... і в кінцевому рахунку на Червоній площі замість параду Перемоги, пройде гей- парад", - сказав Безруков.

Як раніше писав OBOZREVATEL, телеведучий і топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов відповів на жарт в КВН про його віллу в Італії.

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