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23 лютого • оновлено в 23:17
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"На кордоні з Молдовою ставте паркан": офіцер ЗСУ підкорив Кароль своїм співом на "Голосі Країни"

1.8т
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Офіцец Збройних Сил України Василь Ященко підкорив співачку Тіну Кароль своїм виконанням пісні Сергія Бабкіна в ефірі шостого випуску шоу "Голос Країни".

Ролик розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Офіцер ЗСУ підкорив Кароль своїм співом на "Голосі Країни"
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"Голос країни 10": всі подробиці шостого випуску шоу

У своїй військовій частині хлопець часто організовує концерти, веде заходи і співає. Саме товариші наполягли на його участю в шоу.

"Ви так співали інтонаційно чисто, душевно співали. Всі приходять на конкурс, намагаються взяти високі ноти, а ви один з небагатьох, хто зробив це музично і не втратили рівновагу, як справжній офіцер. Можна закохатися в хлопця у формі", - зазначила Кароль .
Офіцер ЗСУ підкорив Кароль своїм співом на "Голосі Країни"

Після того, як Кароль повернулася до нього, артистка зазначила, що їй дуже сподобався виступ. Також, вона жартома попросила у військового поставити на кордоні з Молдовою паркан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину Старшову.

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Автор
Марія Дідик
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