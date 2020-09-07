На концерті Земфіри помер чоловік

На концерті рок-співачки Земфіри помер чоловік. Rustars.TV
На концерті російської рок-співачки Земфіри Рамазанової помер чоловік від зупинки серця.
Інцидент трапився під час виступу виконавиці в Санкт-Петербурзі. Шанувальника артистки винесли з натовпу непритомного, пише "П'ятий канал".
Чергові лікарі намагалися привести чоловіка до тями, однак уже в кареті швидкої допомоги чоловік помер. Наразі уточнюються обставини події. Поки співачка ніяк не прокоментувала інцидент.
Виступ Земфіри у Санкт-Петербурзі. Instagram фан-акаунту Земфіри
Зазначимо, що Земфіра не раз потрапляла в конфлікти, пов'язані з Україною, хоча раніше активно підтримувала країну. 2 квітня 2020 року співачку було внесено в базу "Миротворець" за маніпулювання суспільно значущою інформацією і відсутність відповідної реакції на російську агресію в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, радянський і російський кінооператор Анатолій Лапшов, який зняв фільм "Пригоди Шерлока Голмса та доктора Вотсона", помер у ніч на 3 вересня на 72-му році життя.
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