На концерті Земфіри помер чоловік

На концерті російської рок-співачки Земфіри Рамазанової помер чоловік від зупинки серця.

Інцидент трапився під час виступу виконавиці в Санкт-Петербурзі. Шанувальника артистки винесли з натовпу непритомного, пише "П'ятий канал".

Чергові лікарі намагалися привести чоловіка до тями, однак уже в кареті швидкої допомоги чоловік помер. Наразі уточнюються обставини події. Поки співачка ніяк не прокоментувала інцидент.

Виступ Земфіри у Санкт-Петербурзі. Instagram фан-акаунту Земфіри

Зазначимо, що Земфіра не раз потрапляла в конфлікти, пов'язані з Україною, хоча раніше активно підтримувала країну. 2 квітня 2020 року співачку було внесено в базу "Миротворець" за маніпулювання суспільно значущою інформацією і відсутність відповідної реакції на російську агресію в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радянський і російський кінооператор Анатолій Лапшов, який зняв фільм "Пригоди Шерлока Голмса та доктора Вотсона", помер у ніч на 3 вересня на 72-му році життя.

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