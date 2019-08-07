На концерті Rammstein у Ризі сталася пожежа: з'явилося відео

На концерті німецького рокгурту Rammstein у Ризі загорілися декорації.

Відповідне відео було опубліковано Telegram-каналом Hue. На ньому видно, як верхня частина встановлених на сцені декорацій спалахує від піротехнічного шоу. З чуток, організаторам концерту вдалося швидко загасити полум'я (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Гурт Rammstein Фото: berlin24.ru

Концерт Rammstein у Ризі Фото: facebook / AnatolyYavorsky

Також уточнюється, що інші глядачі не підтвердили ці дані й заявили, ніби це було частиною вогняного шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гітаристи рокгурту Rammstein Ріхард Круспе і Пауль Ландерс публічно поцілувалися на сцені під час концерту на стадіоні "Лужники" в Москві.

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