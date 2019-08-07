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На концерті Rammstein у Ризі сталася пожежа: з'явилося відео

2.1т Читати матеріал російською

На концерті німецького рокгурту Rammstein у Ризі загорілися декорації.

Відповідне відео було опубліковано Telegram-каналом Hue. На ньому видно, як верхня частина встановлених на сцені декорацій спалахує від піротехнічного шоу. З чуток, організаторам концерту вдалося швидко загасити полум'я (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

На концерті Rammstein у Ризі сталася пожежа: з'явилося відео

Гурт Rammstein

Фото: berlin24.ru

На концерті Rammstein у Ризі сталася пожежа: з'явилося відео

Концерт Rammstein у Ризі

Фото: facebook / AnatolyYavorsky

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Також уточнюється, що інші глядачі не підтвердили ці дані й заявили, ніби це було частиною вогняного шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гітаристи рокгурту Rammstein Ріхард Круспе і Пауль Ландерс публічно поцілувалися на сцені під час концерту на стадіоні "Лужники" в Москві.

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Тілль Ліндеманн Рамштайн Rammstein
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