Фанати Макса Коржа в Росії на концерті мало не спалили Льодовий палац і себе разом з ним. Відео

Під час виступу білоруського виконавця Макса Коржа в Пермі сталася пожежа і бійка фанатів з поліцією.
Крім того, після концерту трапилася аварія за участю автобуса з шанувальниками музиканта, повідомляє телеканал "Звезда".
Макс Корж
glavred.info
Займання сталося через те, що шанувальники Коржа принесли на концерт фаєри. Після появи вогню приїхали пожежники, які спробували загасити загоряння, але фанати артиста відібрали у рятувальників пожежний рукав.
Врегулювати конфлікт вдалося після підключення поліції і охорони. Весь цей час Корж знаходився на сцені і не переривав свій виступ.
Крім того, після концерту на зворотному шляху з Пермі до Єкатеринбурга автобус з фанатами Коржа вилетів з траси і перекинувся. В результаті аварії постраждали 15 осіб.
E1.ru
Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві сталася масова бійка на стадіоні "Динамо", де пройшов концерт раніше забороненого в Україні репера Макса Коржа. Інцидент стався в фан-зоні, де зібралося близько десятка тисяч людей.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!