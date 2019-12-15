Фанати Макса Коржа в Росії на концерті мало не спалили Льодовий палац і себе разом з ним. Відео

Під час виступу білоруського виконавця Макса Коржа в Пермі сталася пожежа і бійка фанатів з поліцією.

Крім того, після концерту трапилася аварія за участю автобуса з шанувальниками музиканта, повідомляє телеканал "Звезда".

Макс Корж glavred.info

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Займання сталося через те, що шанувальники Коржа принесли на концерт фаєри. Після появи вогню приїхали пожежники, які спробували загасити загоряння, але фанати артиста відібрали у рятувальників пожежний рукав.

Врегулювати конфлікт вдалося після підключення поліції і охорони. Весь цей час Корж знаходився на сцені і не переривав свій виступ.

Крім того, після концерту на зворотному шляху з Пермі до Єкатеринбурга автобус з фанатами Коржа вилетів з траси і перекинувся. В результаті аварії постраждали 15 осіб.

E1.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві сталася масова бійка на стадіоні "Динамо", де пройшов концерт раніше забороненого в Україні репера Макса Коржа. Інцидент стався в фан-зоні, де зібралося близько десятка тисяч людей.

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